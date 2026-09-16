Chọn chảo nấu ăn: Loại nào tốt cho sức khỏe, loại nào nên tránh?

Các loại chảo phù hợp để sử dụng an toàn

Chảo inox

Chảo inox bền, chống ăn mòn, phù hợp với nhiều cách chế biến và không lo bong tróc lớp chống dính. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, vật liệu an toàn thực phẩm. Inox 304 được dùng phổ biến, nhưng không phải lựa chọn tối ưu cho mọi nhu cầu. Trong một số điều kiện, inox có thể thôi nhiễm lượng nhỏ nickel và chromium, nhất là khi nấu lâu hoặc với thực phẩm có tính axit.

Chảo gang

Chảo gang giữ nhiệt tốt, bền và phù hợp với các món cần nhiệt ổn định như áp chảo, chiên, nướng. Tuy nhiên, chảo gang không tráng men cần vệ sinh, làm khô và bảo quản kỹ để tránh gỉ; chảo gang tráng men thuận tiện hơn khi dùng với thực phẩm có tính axit. Trong một số trường hợp, gang cũng có thể làm tăng lượng sắt trong thức ăn.

Chảo gốm

Chảo kim loại phủ ceramic có bề mặt ít bám dính, thuận tiện khi nấu ăn và có thể giảm lượng dầu mỡ sử dụng. Nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, lớp phủ đạt yêu cầu an toàn thực phẩm và được nhà sản xuất công bố không chứa PFAS nếu muốn tránh nhóm chất này.

Chất liệu chảo ảnh hưởng đến độ bền, khả năng truyền nhiệt và mức độ an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm

Những loại chảo cần thận trọng khi lựa chọn và sử dụng

Chảo đồng không có lớp phủ bảo vệ

Đồng có khả năng dẫn nhiệt nhanh, giúp người nấu kiểm soát nhiệt độ tốt. Tuy nhiên, vật liệu này có thể phản ứng với thực phẩm có tính axit, làm tăng lượng đồng thôi nhiễm vào thức ăn.

Do đó, chảo đồng dùng để nấu ăn nên có lớp lót bằng vật liệu phù hợp, chẳng hạn inox, nhằm hạn chế đồng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đặc biệt là các món có tính axit.

Chảo làm bằng nhôm

Chảo nhôm có ưu điểm nhẹ, truyền nhiệt nhanh và thường có mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, trong quá trình nấu nướng, nhôm có thể thôi nhiễm vào thực phẩm. Mức độ này phụ thuộc vào loại thức ăn, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và tình trạng bề mặt chảo.

Các món có tính axit có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm nhôm. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên chảo nhôm được xử lý bề mặt, anod hóa hoặc có lớp phủ phù hợp với mục đích tiếp xúc thực phẩm. Không nên tiếp tục sử dụng chảo đã bị mòn, rỗ hoặc hư hỏng đáng kể. Đồng thời, tránh để lâu thực phẩm có tính axit trong chảo nhôm không được bảo vệ bề mặt.

Chảo phủ chống dính kém chất lượng

Chảo chống dính nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin vật liệu và giới hạn nhiệt độ cụ thể. Một số lớp phủ có thể chứa PFAS, nhưng mức độ an toàn phụ thuộc từng loại chất và điều kiện sử dụng. Nếu muốn tránh PFAS, nên chọn sản phẩm được nhà sản xuất công bố rõ không sử dụng nhóm chất này.

Chảo chống dính bị bong tróc

Khi lớp chống dính bong tróc hoặc hư hỏng rõ rệt, nên thay chảo. Với chảo phủ PTFE, không đun chảo rỗng ở nhiệt độ quá cao vì lớp phủ có thể phân hủy, tạo khí gây hại. Dù nuốt phải một lượng nhỏ mảnh PTFE không được xem là gây độc toàn thân, vẫn nên thay chảo khi lớp phủ xuống cấp và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chọn chảo như thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Ưu tiên chất liệu và lớp phủ có nguồn gốc rõ ràng

Khi mua chảo, cần kiểm tra thông tin về chất liệu, lớp phủ và nhà sản xuất. Sản phẩm nên có nhãn mác đầy đủ, hướng dẫn sử dụng và thông tin liên quan đến vật liệu tiếp xúc với thực phẩm.

Không nên chọn chảo không rõ thành phần, nguồn gốc hoặc thiếu hướng dẫn sử dụng. Với chảo chống dính, cần đặc biệt lưu ý loại lớp phủ cũng như mức nhiệt tối đa được nhà sản xuất khuyến cáo.

Chọn chảo phù hợp với cách nấu

Mỗi loại chảo phù hợp với một cách chế biến. Chảo chống dính thích hợp món ít dầu, nhiệt vừa; chảo inox phù hợp xào, áp chảo. Chảo gang, thép carbon giữ nhiệt tốt, thích hợp nấu ở nhiệt cao; chảo nhôm nên chọn loại anod hóa hoặc có lớp bảo vệ. Chảo đồng cần có lớp lót phù hợp để tránh tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Vì vậy, nên chọn chảo theo nhu cầu thay vì dùng một loại cho mọi món.

Chú ý khả năng chịu nhiệt

Mức độ chịu nhiệt của chảo phụ thuộc vào chất liệu, cấu tạo và lớp phủ trên bề mặt. Người dùng không nên để chảo rỗng trên bếp trong thời gian dài, đặc biệt với các loại chảo có lớp chống dính.

Đồng thời, cần tránh sử dụng nhiệt độ cao hơn mức nhà sản xuất khuyến cáo. Tuân thủ đúng hướng dẫn không chỉ giúp hạn chế hư hỏng lớp phủ và bề mặt chảo mà còn kéo dài thời gian sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình nấu nướng.