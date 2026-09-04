Chồng bỏ gia đình, vợ con chỉ vì đam mê cờ bạc đỏ đen, phải làm sao?

Tại sao vợ đột ngột "nguội lạnh" chuyện phòng the?

VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.