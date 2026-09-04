Chồng bỏ gia đình, vợ con chỉ vì đam mê cờ bạc đỏ đen, phải làm sao?

VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Vu Lan là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Một mâm cơm chay thanh đạm, đủ món và dễ làm không chỉ phù hợp với tinh thần ngày lễ mà còn tạo không khí ấm cúng, sum vầy.