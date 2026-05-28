Chuyên gia: Chọn áo chống nắng đối phó nóng 40°C, phải xem chỉ số UPF, màu sắc

Thứ Năm, 08:43, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nắng nóng hơn 40 độ C, áo chống nắng là “lá chắn” bảo vệ bạn, giúp hạ nhiệt và ngăn tia UV, nhưng việc chọn sai chất liệu, màu sắc sẽ làm giảm hiệu quả này.

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với những thời điểm nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C khiến nhu cầu sử dụng áo chống nắng tăng mạnh. Không chỉ phụ nữ mà nhiều nam giới cũng có nhiều người coi áo chống nắng là “vật bất ly thân” khi ra đường.

Thị trường đang có hàng loạt sản phẩm được quảng cáo có khả năng chống tia UV, làm mát, chống nóng tức thì. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải loại áo nào gắn mác “chống nắng” cũng thực sự bảo vệ da hiệu quả.

Áo chống nắng tốt giúp giảm tác hại tia UV mùa hè. (Ảnh: Đắc Huy)

Trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, điều quan trọng nhất khi lựa chọn áo chống nắng là phải hiểu rõ khả năng cản tia cực tím của từng loại vải, thay vì chỉ quan tâm đến độ dày hay cảm giác mát.

Chỉ số quan trọng của quần áo chống nắng là UPF (Ultraviolet Protection Factor), cho thấy lượng tia cực tím UVA và UVB có thể xuyên qua lớp vải để tiếp xúc với da. Ví dụ, chiếc áo có chỉ số UPF 50 đồng nghĩa với việc khoảng 98% tia UV bị chặn lại, chỉ khoảng 2% xuyên qua được bề mặt vải. Những sản phẩm có UPF từ 30–49 được xem là bảo vệ tốt, còn từ UPF 50 trở lên là mức bảo vệ tối ưu theo khuyến nghị của các tổ chức da liễu quốc tế.

Nhiều người hiện vẫn nhầm lẫn giữa chỉ số UPF trên quần áo và SPF của kem chống nắng. Trong khi SPF chủ yếu đo khả năng chống tia UVB, tác nhân gây cháy nắng, thì UPF đánh giá khả năng ngăn cả UVA lẫn UVB. Đáng chú ý, tia UVA là nguyên nhân khiến da lão hóa sớm, sạm nám và tăng nguy cơ ung thư da nếu tiếp xúc lâu dài.

“Thoa kem chống nắng là cần thiết, nhưng chưa đủ nếu phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Quần áo chống nắng đạt chuẩn sẽ giúp tạo lớp bảo vệ vật lý hiệu quả hơn cho da”, chuyên gia nhấn mạnh.

Ngoài chỉ số UPF, màu sắc và cấu trúc vải cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chống nắng. Các gam màu tối như đen, xám, nâu có khả năng hấp thụ tia UV tốt hơn, từ đó hạn chế tia xuyên qua da. Tuy nhiên, nhược điểm của nhóm màu này là hấp thụ nhiệt nhiều hơn nên người mặc thường cảm thấy nóng.

Ngược lại, các loại áo màu sáng như trắng, hồng nhạt hay pastel thường tạo cảm giác dịu mắt, mát hơn nhưng lại cho phép nhiều tia UV đi qua hơn.

Sai lầm nhiều người mắc khi chọn áo chống nắng mùa hè. (Ảnh: Đắc Huy)

Về chất liệu, các loại vải dệt dày như polyester, jean, vải dù hoặc sợi tổng hợp có khả năng chắn tia UV tốt hơn so với vải cotton mỏng, dệt thưa. Một số dòng sản phẩm hiện đại còn được bổ sung hoạt chất chống tia UV ngay trong quá trình sản xuất sợi vải nhằm tăng hiệu quả bảo vệ.

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra nhanh khả năng chống nắng của vải bằng cách đưa lên trước nguồn sáng. Nếu ánh sáng xuyên qua rõ rệt, khả năng cao tia UV cũng dễ dàng xuyên qua lớp vải đó.

Để bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng cực đoan, chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên áo có nhãn UPF 50+, chất liệu dệt dày, ôm vừa cơ thể và che phủ tốt phần cổ, cánh tay. Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm khẩu trang, kính râm, mũ rộng vành và kem chống nắng vẫn là giải pháp cần thiết khi phải di chuyển ngoài trời trong khung giờ nắng gắt.

Trong bối cảnh nhiệt độ mùa hè ngày càng khắc nghiệt, lựa chọn đúng áo chống nắng không chỉ giúp giảm cảm giác bỏng rát mà còn là cách bảo vệ sức khỏe làn da lâu dài trước tác hại âm thầm của tia cực tím.

Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

VOV.VN - Trong hai ngày 26, 27/5, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công các trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thời tiết cực đoan hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đặc biệt đối với nhóm lao động ngoài trời.

Nhật Thùy/VTC News
Tag: áo chống nắng chỉ số UPF chống tia UV chất liệu chống nắng chọn áo chống nắng
Uống bia giải nhiệt ngày nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước
VOV.VN - Dù mang lại cảm giác mát lạnh tức thì, uống bia ngày nắng nóng không giúp giải nhiệt mà còn khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng và tăng nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Tắm ngay khi vừa đi nắng về, thói quen giải nhiệt nhiều người đang hiểu sai
VOV.VN - Nhiều người có thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” nhanh. Cảm giác mát lạnh tức thì khiến họ tin rằng cơ thể đang được phục hồi. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nguy hiểm có thể gây rối loạn huyết động, thậm chí dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Shipper ngất xỉu, va chạm với ô tô vì giao hàng giữa trưa nắng 40 độ
VOV.VN - Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (nam, 21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng (shipper), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt.

