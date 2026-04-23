中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò

Thứ Năm, 12:22, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ du khách Tây nhún nhảy theo nhạc khi cho vịt ăn, mà đàn vịt dường như cũng hoạt động theo nhạc điệu, tạo nên sự ăn ý khiến ai xem clip cũng bật cười.

Clip du khách Tây nhún nhảy cùng đàn vịt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @silly_bi2611)

Thay vì đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều du khách quốc tế khi tới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị lại ưu tiên tìm về các nông trại nhỏ nằm giữa vùng quê thanh bình. Tại đây, họ có cơ hội hòa mình vào nhịp sống bản địa qua những hoạt động đậm nét nông thôn Việt Nam như làm bánh quê dân dã, lội ao nơm cá hay chăn vịt trên đồng.

Một clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi cảnh diễn ra tại nông trại vịt, nơi du khách tự tay chăn nuôi gia cầm. Đầu đội nón lá, các vị khách Tây đứng trước đàn vịt, vừa ném thức ăn cho chúng vừa nhún nhảy theo nhạc. Từng thao tác cho vịt ăn đều theo nhịp điệu, cả đàn vịt cũng như đang hoạt động theo tiếng nhạc, sự tương tác giữa hai bên ăn ý, nhịp nhàng đến mức ai xem cũng cười bò.

Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận. Dân mạng hài hước trêu rằng "khách Tây đi sang Việt Nam du lịch bỗng chốc trở thành chúa tể loài vịt".

"Đúng là nhập gia tùy tục, nhìn các bác Tây chăn vịt mà còn nhiệt huyết hơn cả dân bản địa. Phen này về nước chắc mở thêm trang trại vịt nhảy theo nhạc luôn quá!"; "Xem mà cười không ngậm được miệng. Từ khách du lịch bỗng chốc hóa thân thành chúa tể loài vịt", quyền năng tối thượng chỉ bằng một nắm thóc"; "Nhìn mấy chú vịt chạy theo nhịp nhạc đúng kiểu vũ đoàn đồng quê chuyên nghiệp ghê"...

Mai Chi chia sẻ: "Bình thường đi làm là nhân viên văn phòng, về Quảng Bình bỗng thành chủ công ty vịt. Nhìn các vị khách nhún nhảy ném thức ăn mà thấy năng lượng tích cực lan tỏa khắp cả nông trại. Đúng là đi du lịch được hướng dẫn viên vịt phục vụ như thượng đế".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng nhận xét rằng được đi du lịch thì công việc nhà vốn gây chán ghét bỗng trở nên vui vẻ lạ kỳ. "Đúng là ở nhà quét cái sân thì than mệt, nhưng sang nhà người ta chăn vịt, lội bùn thì lại thấy thư giãn lạ kỳ. Sức mạnh của sự đổi gió thật là vô biên. Đúng là việc nhà chỉ vui khi nó nằm trong lịch trình tour", Bảo Quốc bình luận.

clip du khach tay chan vit theo nhac o quang tri khien dan mang cuoi bo hinh anh 1
Dân mạng bảo mình ở nhà cũng chăn vịt hàng ngày mà chưa bao giờ cảnh vui như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Hồng Quân chia sẻ: "Công nhận là tâm lý con người lạ thật sự, ở nhà mà bảo động tay vào mấy việc đồng áng hay chăn nuôi chắc nhiều người chạy mất dép. Nhưng cứ đi du lịch, gắn thêm cái mác trải nghiệm văn hóa vào là thấy cái gì cũng thú vị. Cái cảm giác được thoát ra khỏi văn phòng máy lạnh để đi chăn vịt, lội bùn giống như liệu pháp chữa lành vậy, mệt thì mệt thật nhưng mà cái đầu nó nhẹ nhõm hẳn".

Mỹ Anh viết: "Ở nhà làm việc quần quật thì thấy chán, chứ sang nước bạn hay đi vùng đất mới, được tự tay cho vịt ăn rồi nhảy múa tưng bừng thế kia thì ai mà chẳng hào hứng. Tôi bình thường chăn vịt thấy thúi hoắc, chứ đi nước ngoài đan rổ, làm gốm là thấy vui tưng bừng".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ nhận định du lịch trải nghiệm sẽ lên ngôi trong thời gian tới đây. Quỳnh An chia sẻ: "Thay vì nằm nghỉ dưỡng trong 4 bức tường sang chảnh, việc được thực sự sống cuộc đời của người dân địa phương, làm những việc chân tay dân dã lại giúp người ta tái tạo năng lượng tốt hơn. Nhìn cách họ nhún nhảy theo nhạc khi chăn vịt là đủ hiểu họ đang tận hưởng từng giây phút lao động đó như dịp để thoát khỏi công việc văn phòng nhàm chán".

Hoàng Hải bình luận: "Du lịch là trải nghiệm, mà làm việc nhà thực chất cũng là một hành trình khám phá không gian sống. Chỉ cần mượn cái tâm thế hào hứng của một người lữ khách đặt vào chiếc chổi, nhành cây trong nhà, bạn sẽ thấy lao động cũng là một cách để chữa lành và tận hưởng".

Hoàng Hà/VTC News
Tag: du khách Tây quảng trị thú vị du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Clip tài xế Grab U70 "bắn tiếng Anh" với khách Tây khiến dân mạng thích thú
VOV.VN - Clip tài xế Grab U70 ở TP.HCM nói tiếng Anh như gió khi chở nữ du khách Tây, giới thiệu về thành phố cho cô như một hướng dẫn viên du lịch thu hút triệu lượt xem.

Clip anh Tây rùng mình khi uống cà phê đen Việt Nam khiến dân mạng cười bò
VOV.VN - Uống cà phê đen là thử thách với cả người Việt Nam, thế nhưng vị khách Tây này lại "liều lĩnh" uống hụm to, sau đó rùng mình liên tục, các cơ mặt cũng rung lên.

Anh Tây ăn sáng với lòng lợn và rượu táo mèo, khen "ngon nhức nách"
VOV.VN - "Thật điên rồ nhưng nó ngon nhức nách" là cảm nhận của anh Tây khi được mời thử bữa sáng với lòng lợn luộc và rượu táo mèo, dân mạng thì khuyên "phải chấm mắm tôm".

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản