Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò

Clip du khách Tây nhún nhảy cùng đàn vịt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @silly_bi2611)

Thay vì đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều du khách quốc tế khi tới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị lại ưu tiên tìm về các nông trại nhỏ nằm giữa vùng quê thanh bình. Tại đây, họ có cơ hội hòa mình vào nhịp sống bản địa qua những hoạt động đậm nét nông thôn Việt Nam như làm bánh quê dân dã, lội ao nơm cá hay chăn vịt trên đồng.

Một clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi cảnh diễn ra tại nông trại vịt, nơi du khách tự tay chăn nuôi gia cầm. Đầu đội nón lá, các vị khách Tây đứng trước đàn vịt, vừa ném thức ăn cho chúng vừa nhún nhảy theo nhạc. Từng thao tác cho vịt ăn đều theo nhịp điệu, cả đàn vịt cũng như đang hoạt động theo tiếng nhạc, sự tương tác giữa hai bên ăn ý, nhịp nhàng đến mức ai xem cũng cười bò.

Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận. Dân mạng hài hước trêu rằng "khách Tây đi sang Việt Nam du lịch bỗng chốc trở thành chúa tể loài vịt".

"Đúng là nhập gia tùy tục, nhìn các bác Tây chăn vịt mà còn nhiệt huyết hơn cả dân bản địa. Phen này về nước chắc mở thêm trang trại vịt nhảy theo nhạc luôn quá!"; "Xem mà cười không ngậm được miệng. Từ khách du lịch bỗng chốc hóa thân thành chúa tể loài vịt", quyền năng tối thượng chỉ bằng một nắm thóc"; "Nhìn mấy chú vịt chạy theo nhịp nhạc đúng kiểu vũ đoàn đồng quê chuyên nghiệp ghê"...

Mai Chi chia sẻ: "Bình thường đi làm là nhân viên văn phòng, về Quảng Bình bỗng thành chủ công ty vịt. Nhìn các vị khách nhún nhảy ném thức ăn mà thấy năng lượng tích cực lan tỏa khắp cả nông trại. Đúng là đi du lịch được hướng dẫn viên vịt phục vụ như thượng đế".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng nhận xét rằng được đi du lịch thì công việc nhà vốn gây chán ghét bỗng trở nên vui vẻ lạ kỳ. "Đúng là ở nhà quét cái sân thì than mệt, nhưng sang nhà người ta chăn vịt, lội bùn thì lại thấy thư giãn lạ kỳ. Sức mạnh của sự đổi gió thật là vô biên. Đúng là việc nhà chỉ vui khi nó nằm trong lịch trình tour", Bảo Quốc bình luận.

Dân mạng bảo mình ở nhà cũng chăn vịt hàng ngày mà chưa bao giờ cảnh vui như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Hồng Quân chia sẻ: "Công nhận là tâm lý con người lạ thật sự, ở nhà mà bảo động tay vào mấy việc đồng áng hay chăn nuôi chắc nhiều người chạy mất dép. Nhưng cứ đi du lịch, gắn thêm cái mác trải nghiệm văn hóa vào là thấy cái gì cũng thú vị. Cái cảm giác được thoát ra khỏi văn phòng máy lạnh để đi chăn vịt, lội bùn giống như liệu pháp chữa lành vậy, mệt thì mệt thật nhưng mà cái đầu nó nhẹ nhõm hẳn".

Mỹ Anh viết: "Ở nhà làm việc quần quật thì thấy chán, chứ sang nước bạn hay đi vùng đất mới, được tự tay cho vịt ăn rồi nhảy múa tưng bừng thế kia thì ai mà chẳng hào hứng. Tôi bình thường chăn vịt thấy thúi hoắc, chứ đi nước ngoài đan rổ, làm gốm là thấy vui tưng bừng".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ nhận định du lịch trải nghiệm sẽ lên ngôi trong thời gian tới đây. Quỳnh An chia sẻ: "Thay vì nằm nghỉ dưỡng trong 4 bức tường sang chảnh, việc được thực sự sống cuộc đời của người dân địa phương, làm những việc chân tay dân dã lại giúp người ta tái tạo năng lượng tốt hơn. Nhìn cách họ nhún nhảy theo nhạc khi chăn vịt là đủ hiểu họ đang tận hưởng từng giây phút lao động đó như dịp để thoát khỏi công việc văn phòng nhàm chán".

Hoàng Hải bình luận: "Du lịch là trải nghiệm, mà làm việc nhà thực chất cũng là một hành trình khám phá không gian sống. Chỉ cần mượn cái tâm thế hào hứng của một người lữ khách đặt vào chiếc chổi, nhành cây trong nhà, bạn sẽ thấy lao động cũng là một cách để chữa lành và tận hưởng".