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Có nên đặt cây hương thảo trên bàn làm việc? Lợi ích và ý nghĩa phong thủy

Thứ Năm, 09:16, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

Cây hương thảo được nhiều dân văn phòng yêu thích nhờ mùi thơm dễ chịu, dễ chăm sóc và mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Vậy có nên đặt loại cây này trên bàn làm việc không?

Có nên đặt cây hương thảo trên bàn làm việc?

Cây hương thảo là loại cây thân bụi, lá nhỏ, màu xanh quanh năm và tỏa hương thơm đặc trưng. Nhờ kích thước nhỏ gọn, cây phù hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc gần cửa sổ trong văn phòng.

Ngoài giá trị trang trí, hương thảo còn có khả năng thích nghi khá tốt với môi trường trong nhà nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp và chăm sóc đúng cách. Đây là lựa chọn được nhiều nhân viên văn phòng yêu thích.

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Cây hương thảo để bàn làm việc

Lợi ích khi đặt cây hương thảo trên bàn làm việc

Đặt cây hương thảo trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi ích cho không gian văn phòng: Hương thơm tự nhiên giúp không gian dễ chịu hơn; Góp phần tạo điểm nhấn xanh cho góc làm việc; Phù hợp với bàn làm việc có diện tích nhỏ.

Nhiều người còn lựa chọn hương thảo vì những công dụng được nhắc đến phổ biến: Có mùi hương giúp xua đuổi muỗi; Dễ chăm sóc, không cần tưới nước quá thường xuyên; Có thể trồng trong chậu nhỏ, thuận tiện di chuyển và bố trí.

Ý nghĩa phong thủy của cây hương thảo

Theo quan niệm phong thủy, cây hương thảo tượng trưng cho sự may mắn, bình an và nguồn năng lượng tích cực.  Vì vậy, nhiều người đặt cây trên bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi và tinh thần luôn thoải mái.

Cách chăm sóc cây hương thảo để luôn xanh tốt

Đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng tán xạ hoặc nắng nhẹ. Tưới nước khi bề mặt đất đã se khô; Sử dụng đất tơi xốp, thoát nước tốt; Cắt tỉa cành và lá khô; Bón phân với lượng vừa phải theo định kỳ; Thay chậu khi bộ rễ phát triển quá lớn.

Đồng thời, nên thường xuyên quan sát tình trạng của cây để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp. Một chậu hương thảo xanh tốt không chỉ giúp không gian làm việc đẹp hơn mà còn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Cây hương thảo là lựa chọn phù hợp để đặt trên bàn làm việc nhờ kích thước nhỏ gọn, hương thơm dễ chịu và ý nghĩa phong thủy tích cực. Nếu được chăm sóc đúng cách và đặt ở vị trí thích hợp, cây sẽ luôn xanh tốt, góp phần tạo không gian làm việc thoải mái và sinh động hơn.

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Vì sao nhiều người trồng cây hương thảo trong nhà đều thất bại?

VOV.VN - Cây hương thảo được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm dễ chịu và vẻ ngoài đẹp mắt. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây nhanh héo, vàng lá rồi chết dù vẫn tưới nước đều đặn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường đến từ những sai lầm chăm sóc rất phổ biến.

Theo Nhật An/Vietnamnet
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