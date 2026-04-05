Cúng thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

Chủ Nhật, 08:44, 05/04/2026
VOV.VN - Tết Thanh minh là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, nhưng nên cúng tại nhà hay ngoài mộ trước vẫn khiến nhiều người băn khoăn mỗi dịp tháng Ba âm lịch.

Thanh minh là tiết khí thứ 5 trong hệ thống 24 tiết khí của năm theo lịch cổ truyền phương Đông, một dịp lễ mang đậm ý nghĩa văn hóa tâm linh và truyền thống gia đình.

Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 (Chủ nhật, ngày 18/2 âm lịch) và kéo dài đến ngày 20/4 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Đây là khoảng thời gian mà các gia đình Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và tri ân những người thân đã khuất, đồng thời thực hiện nghi lễ tảo mộ và cúng bái theo phong tục truyền thống.

Tết Thanh minh còn là dịp để con cháu chăm sóc phần mộ tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Vào ngày này, nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng cả tại nhà và ngoài nghĩa trang. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm là nên cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước để đúng với phong tục.

Nên cúng tại nhà hay ngoài mộ trước vẫn khiến nhiều người băn khoăn của nhiều người. (Ảnh: Ngô Nhung)

Cúng Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

Theo quan niệm của người Việt, trong dịp Tết Thanh minh, các gia đình thường chuẩn bị lễ vật và thực hiện cúng tại phần mộ trước, sau đó mới trở về nhà làm lễ gia tiên. Đây được xem là trình tự phù hợp với ý nghĩa của ngày lễ Thanh minh.

Trong ngày Thanh minh, người đi tảo mộ thường mang theo các dụng cụ như xẻng, cuốc để sửa sang, đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, đồng thời loại bỏ cỏ dại, cây bụi mọc quanh mộ. Việc dọn dẹp này nhằm tránh tình trạng rắn, chuột đào hang hoặc gia súc như trâu bò đến phá hoại phần mộ.

Đối với những khu mộ đã xây kiên cố, việc quét dọn vẫn được thực hiện cẩn thận và kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất việc vệ sinh, người tảo mộ tiến hành thắp hương và đặt lễ vật để thực hiện nghi thức cúng bái.

Lễ cúng Tết Thanh minh tại mộ có thể là lễ chay hoặc lễ mặn tùy điều kiện và truyền thống từng gia đình. Dù lựa chọn hình thức nào, những lễ vật cơ bản vẫn không thể thiếu, bao gồm hương, đèn, chè, rượu, nước, trầu cau, tiền vàng và trái cây.

Lễ vật được bày biện chỉn chu trước khi làm lễ cúng. (Ảnh: Ngô Nhung)

Khi bày lễ, gia đình cần chuẩn bị đôn hoặc kệ để đặt đồ lễ gần mộ thay vì đặt trực tiếp xuống đất. Trường hợp phải bày dưới đất, lễ vật cần được sắp xếp gọn gàng trên đĩa, lót chiếu hoặc khăn và đặt ở vị trí bằng phẳng trước khi bắt đầu nghi lễ.

Gia chủ thắp hương, thắp đèn và đọc bài khấn Thanh minh. Nếu khu mộ có nhiều bát hương, cần thắp hương đầy đủ cho tất cả các bát hương, trong khi lễ vật có thể dùng chung. Sau khi hoàn tất nghi thức, gia đình đợi hương cháy khoảng 2/3 thì thực hiện lễ tạ, hóa vàng và xin lộc mang về nhà để tiếp tục làm lễ gia thần và gia tiên. Những bài khấn được viết ra giấy sau khi đọc xong cũng được hóa cùng vàng mã.

Gia đình đợi hương cháy khoảng 2/3 thì thực hiện lễ tạ, hóa vàng. (Ảnh: Ngô Nhung)

Bên cạnh nghi lễ ngoài mộ, lễ cúng gia tiên tại nhà giữ vai trò quan trọng không kém trong ngày Thanh minh. Dù là dịp lễ lớn, mâm cúng không bắt buộc phải cầu kỳ mà được chuẩn bị phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục của từng vùng miền.

Thông thường, mâm cúng Thanh minh tại nhà gồm các món ăn truyền thống như xôi, gà luộc, canh măng, miến và một món xào. Ngoài ra còn có hoa quả, hoa tươi, trầu cau và vàng mã đi kèm để hoàn chỉnh nghi thức.

Đối với các gia đình theo Phật giáo, mâm cúng chay thường được lựa chọn thay cho cỗ mặn nhằm phù hợp với tín ngưỡng tâm linh. Trong những trường hợp điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh gia đình không cho phép, mâm lễ có thể giản lược chỉ gồm hoa tươi, trái cây và bánh kẹo, song vẫn đảm bảo sự trang nghiêm và thành kính.

Trước khi thực hiện lễ cúng tại nhà, việc dọn dẹp không gian sống và lau chùi bàn thờ gia tiên là bước chuẩn bị quan trọng. Người thực hiện nghi lễ cần mặc trang phục chỉnh tề, sạch sẽ để thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên.

Khi bắt đầu nghi lễ, gia chủ thắp hương, vái lạy và đọc văn khấn để bày tỏ lòng thành kính. Sau khi tuần hương cháy hết, gia đình thực hiện hóa vàng và xin thụ lộc, khép lại các nghi thức truyền thống của ngày Tết Thanh minh.

Dù nghi thức được tổ chức theo cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, lòng hiếu kính và sự tưởng nhớ của con cháu đối với những người đã khuất.

Nhật Thùy/VTC News
