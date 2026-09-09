English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện 1 chiều có thể gây điện giật? Cách xử trí để tránh nguy hiểm

Thứ Tư, 06:07, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dòng điện 1 chiều (DC) không hẳn ít nguy hiểm hơn điện xoay chiều (AC), bởi cả hai đều có thể gây điện giật, bỏng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu sử dụng sai cách.

Điện 1 chiều có giật không?

Câu trả lời là có. Dòng điện 1 chiều (DC) vẫn có thể gây điện giật, bỏng, tổn thương cơ quan, thậm chí tử vong nếu cường độ và hiệu điện thế đủ lớn. Vì vậy, không nên cho rằng điện DC an toàn hơn điện xoay chiều (AC).

DC chạy theo một hướng, trong khi AC liên tục đổi chiều nên phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc có thể khác nhau. AC có thể khiến cơ co liên tục, làm nạn nhân khó tự tách khỏi nguồn điện; DC thường gây co cơ mạnh, có thể khiến nạn nhân bị hất ra. Tuy nhiên, điện DC vẫn có thể gây rối loạn nhịp tim, rung thất, ngừng tim và tổn thương nghiêm trọng.

Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào dòng điện truyền qua cơ thể và thời gian tiếp xúc, có thể ảnh hưởng đến tim, hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác.

Dien 1 chieu co the gay dien giat cach xu tri de tranh nguy hiem hinh anh 1
Dòng điện 1 chiều vẫn có thể gây điện giật, bỏng, tổn thương cơ quan, thậm chí tử vong

Những yếu tố làm tăng mức độ nguy hiểm

Mức độ nguy hiểm của tai nạn điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là AC hay DC, gồm: cường độ dòng điện càng lớn càng dễ gây co cơ, bỏng, tổn thương thần kinh và tim; hiệu điện thế càng cao càng làm tăng lượng điện truyền qua cơ thể, đặc biệt với hệ thống điện mặt trời, xe điện hoặc thiết bị công suất lớn; đường đi của dòng điện, nhất là khi đi qua tim, có thể gây rối loạn nhịp hoặc ngừng tim; thời gian tiếp xúc càng lâu càng tăng mức độ tổn thương; và điện trở cơ thể, vốn giảm khi da ướt, có mồ hôi hoặc ở môi trường ẩm, khiến nguy cơ điện giật cao hơn.

Cách xử trí khi bị điện giật

Khi xảy ra điện giật, cần ưu tiên an toàn cho người cứu trước khi tiếp cận nạn nhân. Không chạm trực tiếp nếu nguồn điện chưa được ngắt; nhanh chóng tắt cầu dao, công tắc hoặc rút phích cắm nếu an toàn. Nếu chưa thể ngắt điện, dùng vật khô, không dẫn điện để tách nạn nhân khỏi nguồn, đồng thời đứng ở nơi khô ráo. Sau đó, gọi 115 ngay cả khi nạn nhân đã tỉnh vì một số tổn thương có thể không biểu hiện rõ. Kiểm tra nhịp thở, tiến hành CPR nếu nạn nhân không thở bình thường; với bỏng điện, làm mát bằng nước sạch 15-20 phút, không chườm đá hay bôi dầu mỡ. Nếu nạn nhân tỉnh và thở bình thường, đặt ở tư thế hồi phục, giữ ấm và theo dõi liên tục.

Làm thế nào để phòng tránh bị điện giật?

Chủ động phòng ngừa giúp giảm nguy cơ tai nạn điện. Cần thường xuyên kiểm tra, thay thế dây dẫn, phích cắm hư hỏng; tránh sử dụng thiết bị điện khi tay ướt hoặc ở nơi ẩm ướt; không cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào một ổ; lắp nắp che ổ điện trong tầm với của trẻ. Với hệ thống DC công suất lớn như điện mặt trời, xe điện, cần ngắt nguồn hoàn toàn trước khi sửa chữa và sử dụng dụng cụ cách điện, thiết bị bảo hộ phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ điện giật chết 2 vợ chồng ở Đà Nẵng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ đồng
Vụ điện giật chết 2 vợ chồng ở Đà Nẵng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ đồng

VOV.VN - Sacombank quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của hai vợ chồng tử vong do điện giật tại Đà Nẵng, giúp hai người con giữ lại căn nhà đang thế chấp.

Vụ điện giật chết 2 vợ chồng ở Đà Nẵng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ đồng

Vụ điện giật chết 2 vợ chồng ở Đà Nẵng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ đồng

VOV.VN - Sacombank quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của hai vợ chồng tử vong do điện giật tại Đà Nẵng, giúp hai người con giữ lại căn nhà đang thế chấp.

Quảng Trị: Một người tử vong, 4 con trâu chết do bị điện giật
Quảng Trị: Một người tử vong, 4 con trâu chết do bị điện giật

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, một người dân tử vong và 4 con trâu bị chết do bị điện giật vào ngày 28/9.

Quảng Trị: Một người tử vong, 4 con trâu chết do bị điện giật

Quảng Trị: Một người tử vong, 4 con trâu chết do bị điện giật

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, một người dân tử vong và 4 con trâu bị chết do bị điện giật vào ngày 28/9.

Người đàn ông bị điện giật chết trong phòng trọ ở Quảng Nam
Người đàn ông bị điện giật chết trong phòng trọ ở Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 22/10, UBND phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong.

Người đàn ông bị điện giật chết trong phòng trọ ở Quảng Nam

Người đàn ông bị điện giật chết trong phòng trọ ở Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 22/10, UBND phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản