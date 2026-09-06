Bị phóng điện, người đàn ông lái máy gặt lúa ở Nghệ An tử vong

Ngày 6/9, lãnh đạo xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến một người đàn ông tử vong khi đang lái máy gặt trên đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là ông Ph.V.Th. (SN 1969, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h ngày 5/9, ông Th. lái máy gặt ra đồng để thu hoạch lúa hè thu cho người dân. Khi di chuyển qua khu vực phía dưới đường dây điện 35kV, chiếc ô che phía trên máy gặt không may bị vướng.

Ông Th. dừng máy và cố gắng gỡ phần ô che đang bị vướng thì không may bị dòng điện cao thế phóng trúng.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đến hỗ trợ, sơ cấp cứu cho nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng điều động cán bộ Trạm Y tế xã đến hiện trường hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Th. đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.