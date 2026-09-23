Điều gì xảy ra với đường ruột khi bạn ăn táo mỗi ngày?

“Ăn một quả táo mỗi ngày” từ lâu đã trở thành lời khuyên quen thuộc. Không chỉ là món ăn nhẹ tiện lợi, táo còn cung cấp chất xơ và polyphenol - những dưỡng chất có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Theo chuyên gia, táo có thể giúp duy trì nhu động ruột đều đặn, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi và góp phần duy trì hàng rào bảo vệ đường ruột.

Táo có thể giúp điều hòa nhu động ruột

Táo chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, với vai trò khác nhau đối với hệ tiêu hóa. Phần vỏ táo chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình đi tiêu. Trong khi đó, phần thịt quả chứa chất xơ hòa tan, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Táo cũng chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan có đặc tính prebiotic, đóng vai trò là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi ở ruột già. Với người bị tiêu chảy, pectin trong táo có thể giúp làm chậm quá trình tống thức ăn qua đường tiêu hóa và giảm số lần đi ngoài.

Ăn táo thường xuyên cung cấp chất xơ, pectin và polyphenol, có thể hỗ trợ nhu động ruột, hệ vi sinh và hàng rào bảo vệ đường ruột (Ảnh: Getty)

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Táo chứa nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, bao gồm flavonol, hợp chất phenolic và anthocyanin, đặc biệt ở các loại táo đỏ. Khi ăn táo, các hợp chất này được giải phóng trong đường tiêu hóa và có thể tác động đến một số quá trình tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy các dưỡng chất thực vật trong táo có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, đồng thời được nghiên cứu về khả năng bảo vệ cơ thể trước một số vấn đề ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên xem táo là phương pháp điều trị bệnh.

Pectin có thể hỗ trợ hàng rào bảo vệ đường ruột

Pectin không chỉ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi mà còn có thể góp phần duy trì lớp niêm mạc đường ruột. Khi vi khuẩn đường ruột lên men pectin, quá trình này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA), trong đó có butyrate. Đây là nguồn năng lượng quan trọng cho các tế bào ở đại tràng và có vai trò hỗ trợ chức năng hàng rào đường ruột.

Một nghiên cứu được bài viết dẫn lại cho thấy ăn táo mỗi ngày làm tăng một số SCFA trong phân ở những người có một kiểu hệ vi sinh đường ruột nhất định. Điều này cho thấy hệ vi sinh sẵn có của mỗi người có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với cùng một loại thực phẩm.

Có thể làm đa dạng hệ vi sinh

Sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột được xem là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Chế độ ăn, tuổi tác, thuốc sử dụng, di truyền và nhiều yếu tố khác đều có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy táo có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột. Loại táo cũng có thể ảnh hưởng đến những nhóm vi khuẩn hiện diện trong đường ruột. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên người hiện chưa hoàn toàn thống nhất và cần thêm nghiên cứu để xác định rõ tác động của việc ăn táo đối với hệ vi sinh.

Nên ăn táo cả vỏ?

Theo chuyên gia, nếu phù hợp với khả năng tiêu hóa, có thể ăn táo cả vỏ để tận dụng tối đa dưỡng chất. Một phần đáng kể chất xơ pectin và polyphenol nằm ở phần vỏ hoặc ngay bên dưới vỏ. Vỏ táo cũng chứa flavonol, những hợp chất thực vật đang được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe đường ruột. Táo có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, các loại hạt, phô mai hay quế để tạo thành bữa phụ hoặc món ăn nhẹ.

Không chỉ ăn táo để bảo vệ đường ruột

Bên cạnh việc bổ sung táo, chuyên gia khuyến nghị xây dựng chế độ ăn đa dạng, tăng chất xơ từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau và bổ sung thực phẩm lên men như sữa chua, kimchi, miso hoặc dưa cải. Tuy nhiên, nếu đang ăn ít chất xơ, không nên tăng lượng chất xơ quá nhanh vì có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu. Nên tăng dần và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Vận động thường xuyên cũng có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Bên cạnh đó, kiểm soát căng thẳng rất quan trọng vì stress kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhu động ruột, độ nhạy cảm của đường tiêu hóa và chức năng hàng rào đường ruột.

Nhìn chung, táo là một lựa chọn giàu chất xơ và polyphenol có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, lợi ích này nên được nhìn trong tổng thể một chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh, thay vì kỳ vọng vào một loại thực phẩm duy nhất.