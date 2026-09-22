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Uống cà phê mỗi ngày tác động thế nào đến đường ruột?

Thứ Ba, 09:00, 22/09/2026
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VOV.VN - Uống cà phê mỗi ngày có thể kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ vi sinh, nhưng cũng gây trào ngược, đầy hơi ở một số người.

Theo các chuyên gia sức khỏe đường ruột, với nhiều người, đặc biệt những người dễ bị táo bón, uống cà phê hằng ngày có thể mang lại một số lợi ích cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, tác động của cà phê không giống nhau ở tất cả mọi người.

Cà phê có thể giúp đi tiêu đều đặn hơn

Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất của cà phê là kích thích hoạt động của đường ruột. Cà phê có thể kích hoạt phản xạ dạ dày - đại tràng, đặc biệt vào buổi sáng. Ngay cả cà phê decaf (là loại cà phê hạt đã được loại bỏ ít nhất 97% lượng caffeine trước khi mang đi rang và nghiền) cũng có thể kích thích các cơn co bóp nhu động, thúc đẩy thức ăn và chất thải di chuyển qua đường tiêu hóa. Caffeine trong cà phê có thể làm tăng thêm tác động này.

Vì vậy, những người thường xuyên bị táo bón có thể nhận thấy việc uống cà phê giúp đi tiêu dễ dàng và đều đặn hơn. Tuy nhiên, với người dễ bị tiêu chảy, tác động kích thích nhu động ruột có thể khiến số lần đi tiêu tăng lên hoặc phân lỏng hơn.

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Uống cà phê mỗi ngày có thể kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ vi sinh, nhưng cũng gây trào ngược, đầy hơi ở một số người (Ảnh: Getty)

Cà phê có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Một lợi ích khác của cà phê liên quan đến hệ vi sinh đường ruột. Cà phê giàu polyphenol - những hợp chất thực vật có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có liên quan đến sự gia tăng của các vi khuẩn có lợi và giảm một số vi khuẩn có hại.

Theo chuyên gia, uống cà phê ở mức vừa phải, dưới khoảng 4 cốc mỗi ngày, có thể hỗ trợ sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, uống quá nhiều không đồng nghĩa với việc mang lại nhiều lợi ích hơn. Lượng cà phê trên 5 cốc mỗi ngày được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản cao hơn.

Kích thích các dịch tiêu hóa

Tác động của cà phê không chỉ diễn ra ở đại tràng. Thức uống này còn kích thích một số cơ chế hỗ trợ tiêu hóa ở phần trên của đường tiêu hóa. Cà phê có thể kích thích cơ thể giải phóng gastrin, một hormone thúc đẩy sản xuất axit dạ dày. Axit dạ dày ở mức phù hợp đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải thức ăn.

Cà phê cũng có thể thúc đẩy giải phóng axit mật và enzyme tuyến tụy. Axit mật cần thiết cho quá trình tiêu hóa, hấp thu chất béo và các vitamin tan trong chất béo. Vị đắng của cà phê cũng có thể góp phần kích thích các tín hiệu thần kinh đến cơ quan tiêu hóa, giúp cơ thể chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa thức ăn.

Khi nào cà phê có thể gây hại cho đường ruột?

Không phải ai cũng nhận được lợi ích từ cà phê. Một số người có thể gặp tình trạng trào ngược axit, kích ứng dạ dày, đầy hơi hoặc đi ngoài phân lỏng sau khi uống cà phê, đặc biệt khi uống lúc đói hoặc uống với lượng lớn. Những người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản, chứng khó tiêu chức năng hoặc hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy có thể dễ gặp các triệu chứng này hơn.

Cà phê có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới, đồng thời thúc đẩy sản xuất axit dạ dày. Hai tác động này có thể khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản và gây ợ nóng. Tuy nhiên, một phân tích tổng hợp năm 2026 cho thấy mối liên hệ giữa uống cà phê và bệnh trào ngược dạ dày - thực quản tương đối nhỏ. Vì vậy, nếu cà phê không khiến một người xuất hiện triệu chứng cụ thể, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn thức uống này.

Uống bao nhiêu cà phê là phù hợp?

Theo chuyên gia, nếu cà phê không gây ra các triệu chứng khó chịu, khoảng 1-3 cốc mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột thông qua việc thúc đẩy nhu động, hỗ trợ sự đa dạng của hệ vi sinh và kích thích các dịch tiêu hóa. Chuyên gia khuyến nghị không nên vượt quá khoảng 4 cốc cà phê mỗi ngày để hạn chế nguy cơ xuất hiện các tác dụng không mong muốn.

Một cốc cà phê đen pha khoảng 240 ml chứa khoảng 5 calo, 1 g protein và khoảng 92 mg caffeine. Cà phê cũng chứa các polyphenol, trong đó có axit chlorogenic - một hợp chất hoạt tính sinh học được cho là góp phần vào một số tác động của cà phê đối với đường ruột.

Nếu uống cà phê thường xuyên nhưng xuất hiện triệu chứng khó chịu, không nhất thiết phải ngừng ngay. Theo chuyên gia, có thể thử điều chỉnh lượng uống, thời điểm uống, cách pha, hàm lượng caffeine hoặc những thành phần được thêm vào như sữa, kem và chất tạo ngọt để xác định yếu tố gây kích ứng.

Nhìn chung, cà phê có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh đối với nhiều người. Tuy nhiên, phản ứng của mỗi cơ thể khác nhau, vì vậy nên chú ý đến các triệu chứng của hệ tiêu hóa và điều chỉnh lượng uống phù hợp.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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