Điều gì xảy ra với tim nếu bạn ăn thịt mỗi ngày?

Thịt là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của nhiều người, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn thịt mỗi ngày, đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, có thể tác động đến sức khỏe tim mạch theo nhiều cách.

Theo chuyên gia, vấn đề không nhất thiết nằm ở việc phải loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi chế độ ăn. Loại thịt, lượng ăn, cách chế biến cũng như những thực phẩm được ăn kèm mới là những yếu tố quan trọng cần xem xét.

Có thể làm tăng cholesterol LDL

Cholesterol LDL thường được gọi là cholesterol "xấu". Khi nồng độ LDL trong máu quá cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng tăng. Theo chuyên gia, thịt đỏ có thể làm tăng cholesterol LDL, đặc biệt nếu thường xuyên lựa chọn những phần thịt nhiều mỡ, chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Một số phần thịt lợn cũng có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol tương tự thịt đỏ.

Ăn thịt mỗi ngày có thể tác động đến sức khỏe tim mạch, từ cholesterol, huyết áp... nhưng lựa chọn đúng loại thịt có thể giảm rủi ro (Ảnh: Getty)

Thay thịt bò hoặc hamburger bằng thịt gà, gà tây bỏ da có thể giúp giảm lượng chất béo bão hòa trong bữa ăn, với điều kiện cách chế biến không bổ sung quá nhiều chất béo.

Lợi ích có thể lớn hơn nếu thay một phần thịt bằng nguồn protein thực vật như đậu, đậu lăng, đậu phụ, các loại hạt. Những thực phẩm này ít chất béo bão hòa, đồng thời cung cấp chất xơ có lợi cho việc kiểm soát cholesterol LDL.

Có thể ảnh hưởng đến huyết áp

Ăn thịt chế biến sẵn có liên quan đến huyết áp cao hơn. Đây là vấn đề đáng lưu ý với những người thường xuyên ăn xúc xích, thịt xông khói, hot dog hoặc các loại thịt nguội.

Theo chuyên gia, thịt chế biến sẵn thường được bổ sung muối và chất béo nhằm kéo dài thời hạn bảo quản. Chế độ ăn chứa nhiều natri có thể làm tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

Không nên mặc định sản phẩm làm từ thịt gia cầm sẽ tốt hơn. Chẳng hạn, xúc xích gà hoặc thịt gà tây chế biến sẵn vẫn có thể chứa lượng natri và các chất phụ gia đáng kể.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đó là thịt bò, thịt lợn hay thịt gia cầm, người tiêu dùng nên chú ý nhiều hơn tới mức độ chế biến của sản phẩm, đồng thời kiểm tra hàm lượng natri và chất béo bão hòa trên nhãn dinh dưỡng.

Có thể làm tăng hợp chất bất lợi cho tim

Một tác động khác đang được các nhà khoa học quan tâm là sự gia tăng trimethylamine N-oxide (TMAO - một hợp chất được tạo ra trong cơ thể với sự tham gia của vi khuẩn đường ruột khi chuyển hóa một số chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, trong đó có thực phẩm nguồn gốc động vật). Nồng độ TMAO trong máu cao được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Tuy nhiên, cơ chế của mối liên hệ này vẫn chưa được hiểu đầy đủ và đây vẫn là lĩnh vực đang tiếp tục được nghiên cứu. Theo chuyên gia, tăng thực phẩm thực vật giàu chất xơ như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại hạt có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và phù hợp với một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cung cấp protein chất lượng cao

Ăn thịt không phải chỉ mang đến những tác động bất lợi. Thịt cũng là một nguồn protein chất lượng cao. Tim cũng là một cơ và cơ thể cần protein để duy trì hoạt động, tái tạo cũng như sửa chữa tế bào. Protein có thể được cung cấp từ thực vật, động vật hoặc kết hợp cả hai.

Các chế độ ăn được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch như DASH và chế độ ăn Địa Trung Hải vẫn có thể bao gồm protein động vật. Điểm quan trọng là thịt cần nằm trong một chế độ ăn tổng thể giàu rau quả, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo không bão hòa.

Với những người thường xuyên ăn thịt bò hoặc thịt lợn, chuyên gia khuyến nghị có thể tăng lựa chọn cá, hải sản và thịt gia cầm nạc.

Bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu

Tùy từng loại và khẩu phần, thịt có thể cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, trong đó đáng chú ý là vitamin B12 và sắt. Sắt cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể. Sắt heme có trong thực phẩm động vật như thịt có khả năng hấp thu tốt hơn sắt không heme có trong thực vật.

Nguồn sắt này có thể đặc biệt hữu ích đối với những người có nguy cơ thiếu sắt như phụ nữ mang thai, phụ nữ có kinh nguyệt nhiều và một số nhóm bệnh lý.

Trong khi đó, vitamin B12 cũng là một dưỡng chất thiết yếu và có nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt và các sản phẩm từ sữa.

Ăn thịt thế nào để tốt hơn cho tim?

Ăn thịt hằng ngày không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gây hại cho tim. Điều quan trọng là lựa chọn loại thịt, khẩu phần, tần suất cũng như cách chế biến. Theo chuyên gia, nên ưu tiên thịt nạc, ít chế biến. Với phần thịt có mỡ nhìn thấy được, có thể loại bỏ mỡ trước khi nấu hoặc trước khi ăn.

Ngược lại, nên hạn chế các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, pepperoni và salami. Các sản phẩm này thường chứa nhiều natri và có thể có thêm chất bảo quản.

Một cách khác là kết hợp protein động vật với protein thực vật, chẳng hạn thịt lợn với đậu lăng hoặc thịt bò xay với các loại đậu. Cách chế biến cũng rất quan trọng. Có thể lựa chọn nướng, quay hoặc sử dụng nồi chiên không dầu thay cho chiên ngập dầu. Các loại thảo mộc và gia vị cũng có thể được sử dụng để tăng hương vị mà không cần bổ sung quá nhiều muối hay chất béo bão hòa.

Nhìn chung, thịt có thể cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, nhưng ăn quá nhiều – đặc biệt khi chế độ ăn thiếu chất xơ và chất béo không bão hòa – có thể không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thay một phần thịt nhiều mỡ bằng thịt nạc hoặc protein thực vật, đồng thời tăng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu là cách để xây dựng chế độ ăn cân bằng hơn.