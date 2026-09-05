Loại củ được ví như "nhân sâm" bình dân, thanh nhiệt tốt cho tim mạch

Thanh nhiệt và giải độc cơ thể

Theo Y học cổ truyền, sắn dây có tính mát và vị ngọt tự nhiên, giúp giải nhiệt và xua tan cảm giác háo nước nhanh chóng. Việc sử dụng bột sắn dây trong những ngày thời tiết oi nóng hỗ trợ làm mát cơ thể từ bên trong, hạn chế hiệu quả tình trạng nhiệt miệng, mụn nhọt hay mẩn ngứa do nóng trong gây ra.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột

Hàm lượng tinh bột kháng (resistant starch) dồi dào trong củ sắn dây hoạt động tương tự như chất xơ hòa tan, trở thành nguồn thức ăn lý tưởng nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột. Nhờ cơ chế này, củ sắn dây giúp cải thiện sức khỏe niêm mạc đại tràng, ngăn ngừa tình trạng táo bón nhẹ và ổn định hoạt động tiêu hóa hằng ngày.

Củ sắn dây sở hữu nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe toàn diện. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Hoạt chất puerarin - một loại isoflavone đặc trưng trong củ sắn dây có khả năng làm giãn mạch máu và tăng cường lưu lượng máu tuần hoàn đến tim và não. Nhờ tác động này, củ sắn dây hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên hệ thống tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ giải rượu và giảm mệt mỏi

Các nghiên cứu dược lý cho thấy các hợp chất tự nhiên trong sắn dây giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu và thúc đẩy gan chuyển hóa độc tố rượu bia nhanh hơn. Uống một ly bột sắn dây pha ấm sau khi sử dụng đồ uống có cồn sẽ giúp làm giảm cảm giác đau đầu, khô cổ họng và mệt mỏi hiệu quả.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Nhờ chứa hàm lượng lớn isoflavone có cấu trúc tương tự estrogen, củ sắn dây hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên cho phái đẹp. Sự kết hợp giữa các chất chống oxy hóa này giúp làm mờ vết thâm nám, tàn nhang và làm chậm quá trình lão hóa, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Tinh bột kháng trong củ sắn dây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó duy trì cảm giác no lâu và giảm bớt các cơn thèm ăn vặt không cần thiết giữa các bữa chính. Khi được bổ sung vào chế độ ăn uống khoa học, sắn dây trở thành thực phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng an toàn và lành mạnh.