Dù 50 tuổi đã yên bề gia thất nhưng tôi vẫn không thể quên người yêu cũ

VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.
VOV.VN - Một người vợ vì muốn chồng cải thiện chuyện chăn gối đã tự mua thuốc tăng cường sinh lý, nhưng quyết định tưởng chừng đơn giản này lại kéo theo những hệ lụy không ngờ. Bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên gia Tiết niệu – Nam khoa, Bệnh viện E chia sẻ.
VOV.VN - Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 50 tuổi. Mỗi tuần vẫn quan hệ vợ chồng đều đặn 2-3 lần. Thế nhưng bây giờ, vợ cứ than thở cuộc sống vợ chồng không thỏa mãn được như xưa. Có cách nào để cải thiện chuyện ấy cho vợ chồng tôi với? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 60 tuổi và có dấu hiệu của rối loạn cương dương. Liệu bệnh này có điều trị khỏi được không và điều trị trong bao lâu? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật một số giải pháp giúp giải quyết nỗi lo lắng.