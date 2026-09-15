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Đựng cà phê trong bình giữ nhiệt thế nào để tránh hại sức khỏe?

Thứ Ba, 06:10, 15/09/2026
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VOV.VN - Đựng cà phê trong bình giữ nhiệt giúp thuận tiện khi mang theo, nhưng sử dụng hoặc vệ sinh không đúng cách có thể ảnh hưởng hương vị và vệ sinh đồ uống. Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn dùng bình an toàn, giữ cà phê thơm ngon hơn.

Chọn bình giữ nhiệt có chất lượng tốt

Khi mua bình giữ nhiệt, nên chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng, chất liệu an toàn và phù hợp để đựng thực phẩm, đồ uống. Tránh dùng bình không rõ vật liệu hoặc tiêu chuẩn an toàn. Người dùng cũng cần đọc kỹ hướng dẫn về nhiệt độ, loại đồ uống và cách vệ sinh để sử dụng đúng cách, giữ khả năng giữ nhiệt và kéo dài tuổi thọ của bình.

Lưu ý đặc biệt với cà phê sữa, cà phê có bọt kem

Cà phê sữa, cà phê thêm kem dễ hư hỏng hơn cà phê đen nếu để lâu ở nhiệt độ không phù hợp. Vì vậy, nên dùng sớm và không để trong bình qua đêm. Sữa, kem cũng dễ tạo cặn, bám vào thành bình, nắp và gioăng, nên cần vệ sinh kỹ và để bình khô hoàn toàn sau khi sử dụng.

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Đựng cà phê trong bình giữ nhiệt tiện lợi nhưng cần dùng và vệ sinh đúng cách

Đừng quên vệ sinh nắp và gioăng bình

Cà phê dễ để lại mùi và cặn dầu trong bình, đặc biệt cà phê sữa có chất béo, protein bám vào nắp và gioăng. Vì vậy, nên rửa bình ngay sau khi dùng, tháo rời các bộ phận để làm sạch và phơi khô hoàn toàn. Không nên để cà phê thừa trong bình qua đêm vì có thể làm tăng nguy cơ phát sinh vi sinh vật.

Để bình khô hoàn toàn trước khi đóng nắp

Sau khi rửa, cần để bình, nắp và gioăng khô hoàn toàn trước khi lắp lại và cất giữ. Các khe nhỏ dễ đọng nước, nếu đóng kín khi còn ẩm có thể gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Nên bảo quản bình ở nơi sạch, khô và thoáng.

Không dùng bình đã xuống cấp

Bình giữ nhiệt có thể xuống cấp theo thời gian, ảnh hưởng khả năng giữ nhiệt và vệ sinh. Nên kiểm tra thường xuyên; nếu lòng bình bong tróc, ăn mòn, nắp không kín hoặc gioăng nứt, biến dạng, khó làm sạch thì cần thay thế. Nếu bình hư hỏng nghiêm trọng hoặc có mùi lạ dai dẳng dù đã vệ sinh, nên ngừng sử dụng và đổi bình mới.

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Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị

VOV.VN - Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách. Chỉ sau vài giờ, ly cà phê có thể mất đi hương thơm đặc trưng, thậm chí xuất hiện vị chua hoặc đắng gắt. Việc nắm rõ cách bảo quản không chỉ giúp duy trì chất lượng đồ uống mà còn tránh lãng phí.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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