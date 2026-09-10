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Uống từ 3 tách cà phê mỗi ngày có thể tăng rủi ro suy thận ở nhóm người này

Thứ Năm, 14:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Theo kết quả một nghiên cứu 16 năm mới được công bố gần đây, nhóm người chuyển hóa caffeine chậm uống từ 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Dù nổi tiếng với khả năng chống viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cà phê không phải lúc nào cũng tốt cho tất cả mọi người. Một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open cảnh báo rằng việc uống quá nhiều cà phê có thể gây tổn hại cho thận đối với một số nhóm đối tượng nhất định. 

Cụ thể, theo các nhà nghiên cứu, những người mang biến thể rs762551 của gene CYP1A2 có khả năng chuyển hóa caffeine chậm hơn bình thường và khoảng một nửa dân số thuộc nhóm này.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã theo dõi 604 người từ 18 đến 45 tuổi trong thời gian 16 năm, với các đợt đánh giá định kỳ. Tất cả đều bị tăng huyết áp giai đoạn 1 nhưng chưa điều trị và khoảng một nửa số người tham gia mang biến thể gene CYP1A2.  

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Uống quá nhiều cà phê có thể gây tổn hại cho thận đối với một số nhóm đối tượng nhất định. (Ảnh: VTC News)

Trong số những người tham gia, 26,2% uống dưới một tách cà phê mỗi ngày, 62,7% uống từ một đến ba tách và 11,1% uống hơn ba tách mỗi ngày. Với mục đích đánh giá sức khỏe thận của mọi người, nghiên cứu theo dõi ba dấu hiệu gồm albumin niệu (protein dư thừa trong nước tiểu), tăng lọc cầu thận bất thường và tăng huyết áp.

Kết quả nghiên cứu sau đó cho thấy những người chuyển hóa caffeine chậm và uống từ ba tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ xuất hiện protein dư thừa trong nước tiểu cao gấp 2,7 lần, nguy cơ tăng bất thường tốc độ lọc của thận cao gấp 2,5 lần và nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,8 lần.

Đối với nhóm chuyển hóa caffeine nhanh, nguy cơ gặp các vấn đề về thận không liên quan đến lượng cà phê tiêu thụ. Các nhàn nguyên cứu nhận định điều này cho thấy caffeine có thể đóng vai trò trong sự phát triển bệnh thận ở những người mắc tăng huyết áp giai đoạn 1 và mang gene chuyển hóa chậm.

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mroz-Planells (Mỹ) cho biết có thể xét nghiệm máu hoặc nước bọt để xác định khả năng chuyển hóa caffeine thông qua gene CYP1A2. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể tự nhận biết qua phản ứng của cơ thể sau khi uống cà phê.

Những người chuyển hóa caffeine nhanh sẽ cảm nhận tác động rõ nhất khoảng 1 giờ sau khi tiêu thụ caffeine. Người chuyển hóa chậm có thể phải mất khoảng 4 giờ mới cảm nhận được tác động này. Những người chuyển hóa caffeine chậm cũng dễ gặp các tác dụng phụ hơn như bồn chồn, lo lắng, cáu gắt, đau dạ dày, tim đập nhanh, khó ngủ hoặc đi tiểu thường xuyên.

Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa người mang gene chuyển hóa chậm phải từ bỏ hoàn toàn cà phê. Họ vẫn có thể dùng caffeine với lượng nhỏ và vào thời điểm sớm hơn trong ngày. Bà Mroz-Planells cũng lưu ý rằng tất cả người tham gia nghiên cứu đều bị tăng huyết áp giai đoạn 1 nhưng chưa điều trị. "Vì vậy chưa thể chắc chắn liệu kết quả này do lượng caffeine tiêu thụ hay tăng huyết áp chưa điều trị, do cả hai yếu tố hay nguyên nhân khác”, bà giải thích.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tiếp nhận kết quả nghiên cứu một cách thận trọng. Caffeine vẫn an toàn nếu sử dụng đúng cách và ở mức hợp lý. Tiêu thụ quá nhiều không phải lựa chọn tốt, đặc biệt với những người chuyển hóa caffeine chậm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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