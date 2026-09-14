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Đường hay chảy nước, vón cục, đầy kiến? Đây là cách bảo quản đúng

Thứ Hai, 06:07, 14/09/2026
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VOV.VN - Bảo quản đường đúng cách giúp hạn chế hút ẩm, vón cục, chảy nước và ngăn côn trùng xâm nhập. Một số lưu ý từ việc chọn dụng cụ đến vị trí bảo quản sẽ giúp đường luôn khô, sạch và dễ sử dụng.

Tại sao cần bảo quản đường?

Đường khô có hàm lượng nước thấp nên ít tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, nhưng nếu bảo quản không đúng cách, đường vẫn dễ hút ẩm, vón cục, chảy nước và bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Độ ẩm cao khiến các tinh thể đường kết dính, trong khi dụng cụ không kín còn tạo điều kiện cho kiến, côn trùng, bụi bẩn và nước tiếp xúc với đường. Vì vậy, sau khi mở bao bì, nên chuyển đường vào dụng cụ sạch, khô, có nắp đậy kín và đặt ở nơi khô ráo, tránh ẩm và nguồn nhiệt. Cách bảo quản này giúp đường duy trì trạng thái khô, tơi, sạch, hạn chế côn trùng xâm nhập và thuận tiện khi sử dụng, cân đong trong chế biến.

Độ ẩm tiêu chuẩn để bảo quản đường

Độ ẩm và nhiệt độ là hai yếu tố quan trọng khi bảo quản đường, đặc biệt với số lượng lớn. Trong gia đình, nên để đường ở nơi khô ráo, thoáng mát, đựng trong bao bì hoặc dụng cụ kín, tránh nơi có độ ẩm cao và nhiệt độ thay đổi đột ngột.

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Bảo quản đường đúng cách giúp hạn chế hút ẩm, vón cục, chảy nước và ngăn côn trùng xâm nhập

Với kho chuyên dụng, độ ẩm tương đối tại dãy bao và hòm đường dưới cùng không quá 70%; đường bảo quản rời cần duy trì độ ẩm 55-65%. Nhiệt độ kho bảo quản đường bao gói không thấp hơn 12°C, trong khi đường rời cần duy trì khoảng 20-22°C. Các mức nhiệt độ, độ ẩm này chủ yếu áp dụng cho kho chuyên dụng, không đồng nghĩa gia đình phải duy trì chính xác những thông số trên.

Cách bảo quản đường không bị chảy

Đường dễ bị chảy khi hút ẩm từ không khí hoặc tiếp xúc với nước. Để hạn chế tình trạng này, nên chuyển đường vào hộp sạch, khô, có nắp kín và đặt ở nơi thoáng mát, tránh bồn rửa, nguồn nhiệt và khu vực nhiều hơi nước. Khi lấy đường, sử dụng muỗng khô và đậy nắp ngay sau đó. Không trộn đường mới với phần đường đã ẩm, có mùi lạ hoặc nghi nhiễm bẩn. Với đường còn nguyên bao bì, cần kiểm tra tình trạng túi; nếu bị rách, hở, nên chuyển sang hộp kín để tránh ẩm và côn trùng xâm nhập.

Cách xử lý khi có kiến trong hũ đường

Kiến thường xâm nhập hũ đường do nắp không kín hoặc đường bị rơi vãi. Nếu đường đã có nhiều kiến, lẫn tạp chất, bị nhiễm bẩn hoặc không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không nên tiếp tục sử dụng. Sau đó, cần vệ sinh sạch hũ, loại bỏ đường rơi vãi quanh khu vực bảo quản, kiểm tra độ kín của nắp và đặt đường ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh xa thùng rác, thức ăn thừa. Không phun hóa chất diệt côn trùng trực tiếp gần thực phẩm. Đậy kín hũ sau mỗi lần sử dụng và giữ khu vực xung quanh sạch sẽ là cách đơn giản để hạn chế kiến xâm nhập.

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5 thói quen bảo quản thực phẩm khiến tủ lạnh thành "ổ" vi khuẩn

VOV.VN - Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách lại có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Những thói quen bảo quản tưởng chừng vô hại như tích trữ quá nhiều thực phẩm hay cất đồ không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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