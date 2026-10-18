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Đường huyết thay đổi thế nào khi ăn trứng mỗi ngày?

Chủ Nhật, 09:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Trứng chứa ít carbohydrate nên không làm đường huyết tăng đáng kể sau ăn, có thể góp mặt trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh tiểu đường.

 

Trứng có thể là một phần trong chế độ ăn giàu dinh dưỡng của người bệnh tiểu đường. Nhờ chứa ít carbohydrate, thực phẩm này không làm đường huyết tăng đáng kể sau ăn. Protein và chất béo trong trứng giúp cung cấp năng lượng ổn định hơn.

Một quả trứng chứa những gì?

Một quả trứng cỡ lớn, hạng A chứa:

  • Protein: 6,2 g.
  • Chất béo: 5g, chủ yếu nằm trong lòng đỏ; lòng trắng gần như không chứa chất béo.
  • Carbohydrate: 0,5g.

Trứng chứa rất ít carbohydrate, trong khi protein và chất béo chiếm phần lớn các chất dinh dưỡng đa lượng. Nhờ đặc điểm này, ăn trứng thường không khiến đường huyết tăng vọt rồi giảm nhanh, gây cảm giác hụt năng lượng sau đó.

Lòng đỏ chứa nhiều loại vitamin, ngoại trừ vitamin C. Theo chuyên gia, ăn hai quả trứng mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 10-30% nhu cầu hằng ngày đối với một số vitamin. Ngoài vitamin và khoáng chất thiết yếu, trứng còn chứa axit béo omega-3.

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Trứng chứa ít carbohydrate nên không làm đường huyết tăng đáng kể sau ăn, có thể góp mặt trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh tiểu đường (Ảnh: Getty)

Trứng tác động đến đường huyết như thế nào?

Glucose là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Tuy nhiên, lượng glucose tăng lên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc cơ thể có nhiều năng lượng hơn. Các thực phẩm khác nhau cũng tác động đến đường huyết theo những cách khác nhau.

Thực phẩm ít carbohydrate đơn giản và đường thường không khiến đường huyết tăng mạnh sau ăn. Trứng thuộc nhóm thực phẩm này, giúp cung cấp năng lượng ổn định hơn theo thời gian. Ngược lại, những thực phẩm chứa nhiều carbohydrate hoặc đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống, kéo theo cảm giác giảm năng lượng.

Các nghiên cứu chưa thống nhất về số lượng trứng nên ăn. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu được bài viết đề cập nhận định trứng là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp với đa số mọi người.

Một số nghiên cứu ghi nhận việc ăn trứng có thể cải thiện đường huyết lúc đói, trong khi chất béo và lipid trong trứng có tác động hạn chế hoặc không đáng kể đến nguy cơ tim mạch. Trứng có mặt dưới nhiều hình thức trong các mô hình ăn uống được Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) giới thiệu, ngoại trừ chế độ thuần chay.

Chỉ số đường huyết là gì?

Chỉ số đường huyết (GI) phản ánh mức độ thực phẩm chứa carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. Chỉ số càng thấp, mức tăng đường huyết sau ăn thường càng nhỏ.

Thực phẩm có GI thấp có chỉ số từ 55 trở xuống, như hạnh nhân, táo, việt quất, bông cải xanh, đậu lăng, ô liu, lúa mạch đen, bí ngòi và yến mạch không đường dạng cắt hạt hoặc cán dẹt. Trứng cũng được xếp vào nhóm ít tác động đến đường huyết nhờ hàm lượng carbohydrate rất thấp.

Thực phẩm có GI trung bình có chỉ số từ 56-69, gồm chuối, gạo lứt, nho, dứa, khoai tây và lúa mì nguyên cám.

Thực phẩm có GI cao có chỉ số từ 70 trở lên, thường làm đường huyết tăng nhanh hơn, ví dụ như bánh mì vòng, ngũ cốc ngô dạng mảnh, mì pasta (hay còn gọi là mì ống) làm từ bột mì trắng, nước ngọt, bánh mì trắng và gạo trắng.

Lưu ý: GI có thể thay đổi theo giống, độ chín, cách chế biến và sản phẩm cụ thể; không nên coi mọi loại mì pasta, khoai tây hay gạo lứt đều có cùng mức GI. Trứng chứa quá ít carbohydrate nên thường không được xác định GI theo cách áp dụng cho thực phẩm giàu carbohydrate.

Kiểm soát bệnh tiểu đường bằng chế độ ăn

Ở người bệnh tiểu đường, cơ thể thiếu insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả, khiến glucose tích tụ trong máu thay vì đi vào tế bào để cung cấp năng lượng. Tình trạng này vừa ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của tế bào, vừa làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe do đường huyết cao.

Nhìn chung, người bệnh cần chú ý lượng đường và carbohydrate trong chế độ ăn, ưu tiên thực phẩm ít làm tăng đường huyết và hạn chế những thực phẩm khiến đường huyết tăng nhanh.

Do đó để kiểm soát lượng đường thông qua chế độ ăn cần dựa theo nguyên tắc:

  • Kiểm soát lượng carbohydrate.
  • Ưu tiên rau không chứa tinh bột và nguồn protein nạc.
  • Lựa chọn nguồn carbohydrate phức hợp, có chất lượng dinh dưỡng tốt.
  • Hạn chế đường và ngũ cốc tinh chế.
  • Hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và natri.
  • Ăn thực phẩm nguyên dạng hoặc ít qua chế biến.
  • Bổ sung đủ chất xơ.
  • Trứng có thể được đưa vào chế độ ăn của người bệnh tiểu đường, ngoại trừ chế độ thuần chay.

Nếu mắc tiểu đường, đặc biệt khi có thêm bệnh lý khác, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên viên hướng dẫn quản lý bệnh tiểu đường để xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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