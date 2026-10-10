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Đường huyết thay đổi thế nào trong 30 phút sau khi ăn dứa?

Thứ Bảy, 09:06, 10/10/2026
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VOV.VN - Đường huyết có thể bắt đầu tăng sau 15 - 30 phút ăn dứa. Mức tăng phụ thuộc vào lượng ăn, thực phẩm kết hợp và phản ứng của từng người.

Nhiều người cho rằng khi cần kiểm soát đường huyết, tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh ăn trái cây, đặc biệt là những loại có vị ngọt như dứa. Tuy nhiên, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Trên thực tế, trái cây cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, bao gồm chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu thậm chí cho thấy việc tiêu thụ trái cây có thể góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết. Vậy điều gì thực sự xảy ra với lượng đường trong máu khi chúng ta ăn dứa?

Ăn dứa ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Dứa chứa carbohydrate tự nhiên nên lượng đường trong máu sẽ tăng sau khi ăn. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi tiêu thụ thực phẩm có chứa carbohydrate. Theo chuyên gia, đường huyết có thể bắt đầu thay đổi trong khoảng 15 - 30 phút sau khi ăn dứa, đặc biệt ở những người sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục. Tác động này có thể kéo dài trong vài giờ tiếp theo.

Một cốc dứa tươi cắt miếng chứa khoảng 20g carbohydrate, trong đó có khoảng 16g đường tự nhiên và 1-2g chất xơ. Lượng carbohydrate này tương đương với một quả chuối cỡ trung bình hoặc một lát bánh mì nguyên cám lớn. Tuy nhiên, mức độ tăng đường huyết sau khi ăn dứa không giống nhau ở tất cả mọi người.

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Đường huyết có thể bắt đầu tăng sau 15 - 30 phút ăn dứa (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia, phản ứng của cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng dứa tiêu thụ, thực phẩm ăn kèm, mức độ vận động, thuốc đang sử dụng và khả năng chuyển hóa glucose của từng người. Điều này có nghĩa là hai người cùng ăn một lượng dứa như nhau nhưng mức tăng đường huyết có thể rất khác nhau.

Dứa chứa những dưỡng chất gì?

Dứa cung cấp khoảng 0,6g protein, 1,2mg mangan và 0,133mg đồng trong mỗi khẩu phần 140g. Đáng chú ý, một cốc dứa cung cấp khoảng 91% nhu cầu vitamin C khuyến nghị hằng ngày và 53% nhu cầu mangan.

Dứa cũng chứa các hợp chất thực vật như phenolic, flavonoid và enzyme bromelain. Những thành phần này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể mang lại lợi ích đối với sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng này không đồng nghĩa với việc ăn dứa có thể điều trị bệnh tiểu đường.

Người tiểu đường có nên ăn dứa?

Theo chuyên gia, dứa hoàn toàn có thể xuất hiện trong chế độ ăn uống của người cần kiểm soát đường huyết. Không cần kiêng loại quả này chỉ vì vị ngọt tự nhiên của nó. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm ăn kèm và theo dõi phản ứng đường huyết của bản thân.

Thay vì ăn một lượng lớn dứa riêng lẻ, người tiểu đường có thể kết hợp khoảng nửa cốc dứa với sữa chua Hy Lạp không đường, các loại hạt hoặc thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp này có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó khiến đường huyết tăng từ từ hơn sau bữa ăn. Nếu sử dụng dứa đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm ngâm trong nước hoặc nước ép tự nhiên, không bổ sung đường.

Những lưu ý khi ăn dứa để tránh đường huyết tăng nhanh

Theo chuyên gia, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý một số nguyên tắc khi bổ sung dứa vào thực đơn.

Kiểm soát lượng dứa mỗi lần ăn: Nên bắt đầu với khẩu phần vừa phải, khoảng nửa cốc đến một cốc dứa, thay vì ăn trực tiếp từ một bát lớn hoặc hộp đựng mà không kiểm soát số lượng.

Kết hợp với thực phẩm giàu protein và chất xơ: Ăn dứa cùng sữa chua không đường, phô mai tươi hoặc các loại hạt có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế đường huyết tăng nhanh.

Đọc kỹ nhãn thực phẩm: Khi lựa chọn dứa đóng hộp, cần kiểm tra thành phần đường bổ sung. Nên ưu tiên sản phẩm không chứa siro đường.

Ngoài ra, người bệnh có thể theo dõi đường huyết sau khi ăn để nhận biết lượng dứa phù hợp với cơ thể, đặc biệt nếu đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường.

Loại trái cây nào dễ làm đường huyết tăng mạnh?

Theo chuyên gia, tác động của trái cây đối với đường huyết không chỉ phụ thuộc vào loại quả mà còn liên quan đến lượng tiêu thụ và cách chế biến. Nhìn chung, ăn trái cây với khẩu phần quá lớn, uống nước ép trái cây hoặc sử dụng trái cây sấy khô cô đặc có thể ảnh hưởng đến đường huyết nhiều hơn so với ăn trái cây tươi nguyên miếng với lượng vừa phải.

Do đó, thay vì loại bỏ hoàn toàn các loại trái cây ngọt khỏi chế độ ăn, người cần kiểm soát đường huyết nên chú trọng đến tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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