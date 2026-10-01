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Giá đỗ tự trồng có thực sự an toàn? 5 điều cần biết

Thứ Năm, 06:08, 01/10/2026
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VOV.VN - Giá đỗ tự trồng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, các gia đình cần chú ý từ khâu chọn hạt, vệ sinh dụng cụ, nguồn nước đến thu hoạch và chế biến.

Chọn hạt đậu có nguồn gốc rõ ràng

Chất lượng giá đỗ phụ thuộc trước hết vào nguyên liệu. Hạt đậu cần có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách, không ẩm mốc, biến màu hoặc có mùi lạ. Dù bề ngoài bình thường, hạt vẫn có thể chứa vi sinh vật phát triển trong quá trình ngâm ủ. Vì vậy, cần tránh sử dụng hóa chất, sản phẩm không rõ thành phần và chú ý vệ sinh ở tất cả các công đoạn, bởi hạt sạch không đồng nghĩa thành phẩm chắc chắn an toàn.

Giữ vệ sinh dụng cụ, tay và nguồn nước

Dụng cụ làm giá cần được vệ sinh sạch trước mỗi lần sử dụng, loại bỏ vỏ đậu, rễ và giá hỏng sau thu hoạch, tránh để ẩm bẩn kéo dài. Nguồn nước ngâm, tưới phải bảo đảm an toàn; người trồng cần rửa tay, giữ khu vực trồng sạch sẽ, tránh xa rác thải và nơi sơ chế thực phẩm sống. Do môi trường ấm, ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nên ưu tiên ăn giá đã nấu chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

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Giá đỗ tự trồng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối

Không mặc định giá tự trồng là an toàn tuyệt đối

Tự làm giá giúp gia đình chủ động nguyên liệu và theo dõi quy trình, nhưng không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối. Môi trường ẩm cần thiết để giá nảy mầm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella và E. coli phát triển nếu vệ sinh không bảo đảm. Giá nhiễm khuẩn có thể vẫn bình thường về màu sắc, hình dáng nên không thể nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, vệ sinh trong suốt quá trình trồng và chế biến vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro.

Ưu tiên nấu chín giá đỗ trước khi ăn

Giá đỗ nên được chế biến chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu. Khi sơ chế, cần giữ sạch tay, bề mặt và dụng cụ; đồng thời lưu ý rửa sạch không thể thay thế việc nấu chín. Với nhóm nguy cơ cao, nên tránh ăn giá sống hoặc chưa chín kỹ.

Loại bỏ giá có dấu hiệu bất thường, bảo quản đúng cách

Sau khi thu hoạch, giá đỗ nên được bảo quản phù hợp và sử dụng sớm, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng, nhất là khi trời nóng. Trước khi chế biến, nếu giá có dấu hiệu nhớt, mùi lạ, đổi màu, mềm nhũn hoặc phân hủy, cần loại bỏ thay vì cố rửa hay nấu lâu để sử dụng. Nếu xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, nôn ói hoặc sốt sau khi ăn thực phẩm nghi nhiễm bẩn, cần theo dõi nguy cơ mất nước và đi khám khi triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài.

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Viêm thanh quản, khàn tiếng: Thử mẹo dân gian từ giá đỗ

VOV.VN - Giá đỗ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ cải thiện viêm thanh quản. Mẹo đơn giản, dễ thực hiện này có thể giúp giảm các triệu chứng như đau họng, khàn tiếng, mất tiếng, tuy nhiên chỉ nên áp dụng như biện pháp hỗ trợ và không thay thế điều trị y tế.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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