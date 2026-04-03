Lỗ hổng nào khiến lợn bệnh tuồn vào bếp ăn rất nhiều trường học giữa Thủ đô?

VOV.VN - Không phải ở chợ cóc, cũng không phải ở những quầy hàng trôi nổi bên hè đường… mà chính trong bếp ăn của nhiều trường học giữa Thủ đô, nơi lẽ ra phải được kiểm soát nghiêm ngặt, lại xuất hiện thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.
VOV.VN - Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra và tiếp tục truy xuất xem 300 tấn lợn bệnh đã được đưa vào các đơn vị, bếp ăn tập thể nào.
VOV.VN - Liên quan đến việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gây chấn động dư luận, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương báo cáo rõ sự việc.
VOV.VN - Vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn ở Hà Nội gây chấn động dư luận, đặt dấu hỏi về hiệu quả kiểm soát ATTP. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Văn Tuấn giám đốc công ty luật GTS cho rằng, vấn đề không phải ở luật mà ở cách thực thi trong quản lý.