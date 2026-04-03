VOV.VN - "Cảm xúc tháng Mười" (nhạc Nguyễn Thành, thơ Tạ Hữu Yên) là khúc ca trữ tình hào hùng về ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tôi là người thợ lò" của nhạc sĩ Hoàng Vân (sáng tác năm 1964) là bản trường ca ngợi ca tinh thần lao động hăng say, kiên cường và lòng tự hào của công nhân mỏ than. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Tình ca đất nước" của nhạc sĩ Phan Nhân (sáng tác năm 1975) là ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Những thành phố bên bờ biển cả" của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Huy Cận, ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, tươi mới của các thành phố ven biển Việt Nam. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.