Góa vợ 6 năm, người đàn ông vẫn ngại đi bước nữa

VOV.VN - Vợ tôi đã mất được 6 năm. Hai con cũng đã trưởng thành tuy nhiên tôi chưa dám đi bước nữa. Vấn đề của tôi là thường xuyên tự giải tỏa và cũng rất lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải đáp các thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 50 tuổi. Mỗi tuần vẫn quan hệ vợ chồng đều đặn 2-3 lần. Thế nhưng bây giờ, vợ cứ than thở cuộc sống vợ chồng không thỏa mãn được như xưa. Có cách nào để cải thiện chuyện ấy cho vợ chồng tôi với? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 60 tuổi và có dấu hiệu của rối loạn cương dương. Liệu bệnh này có điều trị khỏi được không và điều trị trong bao lâu? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật một số giải pháp giúp giải quyết nỗi lo lắng.
VOV.VN - Không ai thắng trong cuộc chiến vợ - chồng. Trong hôn nhân, cả hai sẽ cùng thua nếu cứ để tự ái dẫn đường. Tình yêu thực sự là khi dám đi qua "chiến tranh" để xây lại "hoà bình". Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ thêm về chủ đề này.