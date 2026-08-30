Chủ Nhật, 15:00, 30/08/2026

Góa vợ 6 năm, người đàn ông vẫn ngại đi bước nữa

VOV.VN - Vợ tôi đã mất được 6 năm. Hai con cũng đã trưởng thành tuy nhiên tôi chưa dám đi bước nữa. Vấn đề của tôi là thường xuyên tự giải tỏa và cũng rất lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải đáp các thắc mắc của nhân vật.