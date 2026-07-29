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Khách Tây gồng mình quấy chè lam ở Đường Lâm, dân mạng gọi là 'tour tập gym'

Thứ Tư, 09:13, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người Đường Lâm quấy chè lam nhẹ như không nhưng chàng khách Tây phải gồng hết cơ bắp rất vất vả, khán giả clip triệu view đùa rằng anh "đi tour du lịch thể hình".

Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội nổi tiếng với món chè lam dẻo thơm, đặc sản mang đậm vị quê hương. Khách du lịch nước ngoài đến đây thường rất hào hứng tự mình trải nghiệm công đoạn quấy chè lam thủ công và chụp, quay lại những khoảnh khắc này làm kỷ niệm.

Trong một clip đang “hot” trên nền tảng TikTok với hàng triệu lượt xem, người đàn ông nước ngoài to cao tự tin xắn tay áo, cầm chiếc đũa cả rất lớn quấy ổ chè dẻo quánh trong nồi. Dù được người dân địa phương nhiệt tình hướng dẫn và giữ nồi hỗ trợ, ông vẫn phải tốn không ít sức lực.

Khối chè lam khi sánh lại cực kỳ dẻo dính, đòi hỏi lực tay phải vừa khỏe vừa dẻo dai. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, gân tay nổi rõ cùng vẻ mặt dở khóc dở cười của vị khách Tây, người xem không khỏi bật cười thông cảm.

khach tay gong minh quay che lam o Duong lam, dan mang goi la tour tap gym hinh anh 1
Xem hoạt động thú vị, dân mạng tỏ ra hào hứng muốn đi du lịch ra Hà Nội thử ngay. (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận dưới clip, nhiều người “mách nước” vị khách cách làm tốt hơn: “Khách Tây thấy cô có tuổi mà quấy liên tục, tưởng làm dễ nhưng khi bắt tay vào là thấy khó ngay. Quấy chè lam mà dùng lực cánh tay để kéo là thua chắc, càng gồng càng chóng mệt”....

“Bí quyết của các cụ là phải dùng trọng lực toàn thân, hạ thấp trọng tâm rồi lấy điểm tựa từ vai và hông. Quan trọng nhất là thao tác miết và đảo bánh từ dưới đáy xoong hất lên theo nhịp”; “Chè lam dính như keo, nếu biết nương theo đà của khối bột thì quấy rất êm, còn cố dùng sức đối đầu trực tiếp với nó thì gân guốc đến đâu cũng đầu hàng sau 3 phút”; “Kỹ thuật ở đây là tay cầm chày thấp, phải xoay nhẹ cổ tay ở cuối mỗi vòng gạt để ngắt độ dính của mật, giúp chày rút ra dễ dàng hơn”...

Nhiều cư dân mạng đùa rằng ở lại Đường Lâm làm chè lam vài bữa thì anh Tây không cần phải đi tập gym. “Cần gì tạ đơn, tạ đôi hay máy tập đắt đỏ, cứ xin đăng ký tạm trú ở làng cổ Đường Lâm tầm 1 tháng, sáng 2 ca quấy chè lam, chiều 2 ca miết bột. Đảm bảo sau 7 ngày cơ vai nở rộ, gân tay nổi cuồn cuộn, cơ tay cứng như sắt thép. Phòng gym tốn tiền triệu mỗi tháng mà chưa chắc chất lượng bằng 10 phút quấy nồi chè”, Mỹ Anh viết.

Ngoài ra, không ít dân mạng mong muốn được trải nghiệm chương trình du lịch độc đáo này. Quốc Hoàng chia sẻ: “Mình chưa được đi làng cổ Đường Lâm bao giờ, nhìn anh Tây làm thử mà ham. Các tour du lịch trải nghiệm làng nghề xong được tự thưởng thức món ngon làm ra thú vị. Sang năm, mình sẽ rủ bạn bè đi cùng, ai mà làm không ngon thì vẫn phải cầm về thưởng thức dần”.

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Vì sao nhiều người cứ nhìn thấy ánh nắng là hắt hơi?

VOV.VN - Chỉ cần bước từ trong nhà ra ngoài trời nắng, nhiều người đã hắt hơi liên tục. Đây có thể là biểu hiện của hội chứng ACHOO - phản xạ hắt hơi do ánh sáng, một đặc điểm di truyền khá phổ biến nhưng ít người biết đến, đôi khi tiềm ẩn nguy cơ trong một số tình huống.

Hoàng Hà/VTC News
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