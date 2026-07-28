Lệch pha chuyện chăn gối với chồng kém tuổi, tôi phải làm sao?

VOV.VN - Tôi không may mãn kinh sớm. Bây giờ mỗi lần gần gũi chồng tôi rất sợ vì khô rát. Tuy nhiên chồng tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ có chênh lệch lớn về tình dục. Làm thế nào để giảm bớt sự lệch pha này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 30 tuổi. Vợ vừa đẻ bé thứ hai nhưng mấy tháng gần đây tôi mất hết ham muốn. Tôi chẳng ham muốn với vợ mà cũng chẳng ham hố quan hệ gì bên ngoài. Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho chàng trai.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "chán chuyện chăn gối". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới gặp được người ưng ý để kết hôn. Thế nhưng, gần một năm nay, chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì cả mà vẫn chưa thấy mang thai. Không rõ đó có phải dấu hiệu vô sinh, cần phải đi khám? Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho nhân vật.