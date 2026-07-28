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Lệch pha chuyện chăn gối với chồng kém tuổi, tôi phải làm sao?
Thứ Ba, 10:00, 28/07/2026

Lệch pha chuyện chăn gối với chồng kém tuổi, tôi phải làm sao?

VOV.VN - Tôi không may mãn kinh sớm. Bây giờ mỗi lần gần gũi chồng tôi rất sợ vì khô rát. Tuy nhiên chồng tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ có chênh lệch lớn về tình dục. Làm thế nào để giảm bớt sự lệch pha này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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