Lệch pha chuyện chăn gối với chồng kém tuổi, tôi phải làm sao?

Kết hôn gần một năm, mãi tôi vẫn chưa mang thai, có phải dấu hiệu vô sinh?

VOV.VN - Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới gặp được người ưng ý để kết hôn. Thế nhưng, gần một năm nay, chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì cả mà vẫn chưa thấy mang thai. Không rõ đó có phải dấu hiệu vô sinh, cần phải đi khám? Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho nhân vật.