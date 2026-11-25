Kiểm soát đường huyết không chỉ là mối quan tâm của người mắc đái tháo đường. Trên thực tế, phần lớn người trưởng thành mắc tiền đái tháo đường tại Mỹ không biết mình có tình trạng này. Duy trì đường huyết ổn định có thể giúp cơ thể tràn đầy năng lượng hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch theo thời gian. Việc này bắt đầu từ những loại carbohydrate bạn ăn hằng ngày.

Khi chuẩn bị bữa ăn, nhiều người có thể phân vân giữa khoai lang và bí hồ lô, hai loại rau củ chứa nhiều carbohydrate. Cả hai đều có màu cam, vị ngọt nhẹ và ngon khi kết hợp với dầu ô liu. Nhưng loại nào tốt hơn cho đường huyết?

Khoai lang ảnh hưởng đến đường huyết thế nào?

Khoai lang là thực phẩm chứa tinh bột, vì vậy sẽ làm tăng đường huyết nhiều hơn so với rau không chứa tinh bột. Một khẩu phần khoai lang 100g, tương đương khoảng một phần ba củ cỡ vừa, cung cấp 80 kcal, 17g carbohydrate và 4,5g chất xơ. Phần lớn carbohydrate đến từ tinh bột, một lượng nhỏ hơn đến từ đường tự nhiên.

Chất xơ đặc biệt quan trọng với việc kiểm soát đường huyết. Chất này làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường đi vào máu từ từ thay vì cùng lúc.

Khoai lang giàu chất xơ hơn, còn bí hồ lô chứa ít carbohydrate hơn. Theo chuyên gia, cả hai đều phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia, dù khoai lang chứa tinh bột và có thể làm tăng đường huyết sau ăn, loại củ này cũng giàu các hợp chất thực vật hỗ trợ khả năng chuyển hóa glucose của cơ thể. Khoai lang còn chứa nhiều beta-carotene, chất được cơ thể chuyển thành vitamin A, cùng kali và vitamin C.

Để thưởng thức khoai lang mà vẫn hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định, có thể lưu ý:

Chú ý khẩu phần: Ăn khoảng ½-1 cốc, hoặc lượng chiếm khoảng một phần tư đĩa ăn.

Giữ lại vỏ: Ăn cả vỏ có thể giúp tăng lượng chất xơ.

Kết hợp protein và chất béo: Ăn cùng cá hồi, thịt gà, các loại đậu hoặc thêm một chút dầu ô liu để giúp làm chậm tiêu hóa.

Hạn chế nguyên liệu phủ nhiều đường: Đường nâu và kẹo marshmallow có thể biến món rau củ giàu dưỡng chất thành món gần giống món tráng miệng. Có thể thay bằng quế, bột ớt paprika hun khói hoặc một ít sữa chua Hy Lạp.

Bí hồ lô ảnh hưởng đến đường huyết thế nào?

Bí hồ lô, còn gọi là bí nghệ hoặc butternut squash, cũng là rau củ chứa tinh bột nhưng có lượng carbohydrate thấp hơn khoai lang. Một khẩu phần 100g, tương đương khoảng ½ cốc bí cắt khối, cung cấp khoảng 50 kcal, 10g carbohydrate và 2 g chất xơ.

Theo chuyên gia, khi so sánh cùng khối lượng, bí hồ lô có lượng carbohydrate xấp xỉ một nửa khoai lang. Từ đó, chuyên gia nhận định có thể ăn lượng bí gần gấp đôi để có tác động tương đương đến đường huyết.

Tuy nhiên, bí hồ lô chứa lượng chất xơ chưa bằng một nửa khoai lang. Điều này có nghĩa là mỗi miếng bí cung cấp ít carbohydrate hơn, nhưng cũng có ít chất xơ hơn để làm chậm tiêu hóa.

Bí hồ lô còn giàu beta-carotene, kali và folate. Nhờ hàm lượng carbohydrate thấp hơn, bạn có thể ăn khẩu phần lớn hơn mà vẫn giữ tổng lượng carbohydrate ở mức thấp hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích một phần ăn đầy đặn, tạo cảm giác thỏa mãn.

Một số lưu ý khi ăn bí hồ lô:

Có thể dùng khẩu phần lớn hơn: Hàm lượng carbohydrate thấp hơn cho phép tăng lượng ăn mà vẫn hạn chế tổng lượng carbohydrate.

Chú ý chất béo và đường thêm vào: Các món súp hoặc bí đút lò thường có thêm kem, bơ hoặc siro lá phong.

Bổ sung chất xơ: Kết hợp với đậu lăng, lúa mì farro, rau lá xanh hoặc hạt bí để tăng lượng chất xơ.

Thêm protein: Cho bí nướng cắt khối vào bát ngũ cốc cùng thịt gà hoặc đậu gà, hay thêm vào món trứng rán kiểu Italy.

Nên chọn khoai lang hay bí hồ lô?

Khoai lang và bí hồ lô có nhiều điểm tương đồng, vì vậy không nhất thiết phải chọn loại này và loại bỏ loại kia. Cả hai đều cung cấp chất xơ và các dưỡng chất quan trọng, trong đó có beta-carotene.

Theo chuyên gia, mỗi thực phẩm có nguồn gốc thực vật đều có những thế mạnh riêng. Khi so sánh cùng khối lượng sau khi nướng, bí hồ lô có lượng carbohydrate thấp hơn khoảng 40% so với khoai lang. Ngược lại, khoai lang cung cấp nhiều kali và chất xơ hơn.

Nếu muốn ăn khẩu phần lớn hơn với lượng carbohydrate thấp hơn, bí hồ lô là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu yêu thích khoai lang, bạn không cần loại bỏ thực phẩm này chỉ vì hàm lượng carbohydrate.

Cảm giác khó chịu hoặc bị hạn chế quá mức khi cố kiểm soát đường huyết có thể khiến bạn nhanh chóng từ bỏ những thói quen ăn uống đang xây dựng.

Theo chuyên gia, dù bí hồ lô có một số ưu thế dinh dưỡng, cả hai thực phẩm đều có thể phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết nếu chú ý khẩu phần. Thay vì quá tập trung vào một thực phẩm, cần quan tâm đến tổng thể chế độ ăn và lượng thực phẩm trên đĩa.