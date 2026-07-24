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Khoai sọ mọc mầm có độc không? Sự thật nhiều người hiểu sai

Thứ Sáu, 06:07, 24/07/2026
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VOV.VN - Khoai sọ giàu dinh dưỡng và được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu để lâu khiến khoai mọc mầm, nhiều người băn khoăn liệu còn có thể sử dụng hay không và cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn.

Khoai sọ mọc mầm có ăn được không?

Đây là thắc mắc của nhiều người khi khoai sọ nảy mầm trong quá trình bảo quản. Theo các chuyên gia, khoai sọ mọc mầm không nên tiếp tục sử dụng vì thành phần dinh dưỡng có thể thay đổi và xuất hiện hợp chất độc tự nhiên tại khu vực chân mầm. Ăn khoai mọc mầm có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt... Mầm càng phát triển, nguy cơ càng tăng, đồng thời củ thường có vị đắng và không còn mùi thơm đặc trưng.

khoai so moc mam co doc khong su that nhieu nguoi hieu sai hinh anh 1
Theo các chuyên gia, khoai sọ mọc mầm không nên tiếp tục sử dụng

Những thực phẩm mọc mầm vẫn có thể sử dụng

Tỏi mọc mầm

Tỏi chứa nhiều hoạt chất có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên. Khi mọc mầm, hàm lượng một số hợp chất chống oxy hóa trong tỏi có xu hướng tăng lên.

Mầm tỏi còn cung cấp vitamin A, vitamin C, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, đồng thời giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Đậu tương mọc mầm

Đậu tương nảy mầm vẫn có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn như sữa đậu nành, súp hoặc các món hầm. Quá trình nảy mầm giúp hạt đậu mềm hơn, đồng thời làm tăng khả năng hấp thu một số dưỡng chất, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho bữa ăn.

khoai so moc mam co doc khong su that nhieu nguoi hieu sai hinh anh 2

Đậu Hà Lan mọc mầm

Đậu Hà Lan mọc mầm không chỉ giữ được thành phần dinh dưỡng mà còn làm gia tăng hàm lượng một số vitamin và chất chống oxy hóa. Nếu hạt đậu vừa mới nảy mầm và vẫn đảm bảo chất lượng, bạn có thể sử dụng để chế biến các món xào, salad hoặc súp.

Gạo lứt mọc mầm

Gạo lứt nảy mầm là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh và được nhiều người lựa chọn khi muốn kiểm soát cân nặng. So với gạo lứt thông thường, gạo lứt mọc mầm có kết cấu mềm hơn, dễ chế biến và được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Đây cũng là thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn của người Nhật.

Tam giác mạch mọc mầm

Mầm tam giác mạch chứa nhiều chất xơ hơn so với hạt thông thường, góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Loại thực phẩm này cũng được cho là có lợi với người gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc gan nhiễm mỡ khi sử dụng trong chế độ ăn hợp lý.

Những thực phẩm không nên ăn khi mọc mầm

Không chỉ khoai sọ, một số thực phẩm khác cũng không nên sử dụng khi đã mọc mầm. Măng và sắn mọc mầm có thể làm tăng một số hợp chất độc tự nhiên, dễ gây ngộ độc nếu ăn phải. Lạc mọc mầm hoặc có dấu hiệu hư hỏng cũng nên loại bỏ. Tương tự, gừng mọc mầm, héo hoặc thối không được khuyến khích sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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