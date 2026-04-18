Mẹ chồng chi chục triệu cúng bái giải hạn, càng làm lễ, gia đạo càng rối ren

Mẹ chồng tôi vốn rất mê tín, con cái nói gì bà cũng không nghe, nhưng chỉ cần thầy phán một câu là bà nghe răm rắp. Về làm dâu đến nay đã được 4 năm, cũng là chừng ấy thời gian tôi chứng kiến mẹ chồng rơi vào vòng xoáy mê muội của bói toán.

Cứ đều đặn 2-3 tháng một lần, bà lại mời thầy về nhà lập đàn cúng bái. Mỗi lần như vậy, chi phí từ tiền lễ lạt, tiền công cho thầy đến vàng mã lên tới cả chục triệu đồng. Với gia đình chúng tôi, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Thế nhưng, mẹ chồng tôi luôn bảo phải thành tâm thì bề trên mới phù hộ, tiền bạc chỉ là phù du.

Trớ trêu thay, càng cúng bái, gia đình tôi lại càng thêm rối ren. Trong nhà lúc nào cũng sặc sụa mùi nhang khói nhưng chẳng bao giờ mọi người cười nói với nhau vui vẻ. Mẹ chồng tôi và các con thường xuyên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Công việc kinh doanh của chồng tôi và anh trai cũng ngày một sa sút, nợ nần chồng chất. Thay vì ngồi lại cùng con cái tìm phương hướng giải quyết, mẹ tôi lại cuống cuồng đi tìm thầy. Bà tin rằng vì lễ chưa đủ lớn, vì lòng chưa đủ thành nên vận hạn chưa qua.

Nhiều đêm, nhìn chồng thở dài bất lực bên đống sổ sách, tôi vừa thương anh, vừa thấy giận mẹ. Tôi từng khéo léo góp ý với bà rằng rằng sự bình an phải đến từ sự thấu hiểu và nỗ lực của mỗi thành viên, chứ không phải từ những xấp giấy tiền hay lời phán của thầy bói. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt sắc lẹm và lời trách mắng tôi trẻ người non dạ không biết lo cho hậu vận gia đình.

Tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Phải làm sao để đưa mẹ thoát ra khỏi "mê cung tâm linh" ấy trước khi mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ.