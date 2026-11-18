Sinh tố là một trong những lựa chọn tiện lợi để bổ sung dinh dưỡng trong ngày. Tuy nhiên, không phải công thức nào cũng bảo đảm sự cân bằng giữa hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng.

Theo EatingWell, sinh tố dâu tây, đào và hạt chia là một công thức đơn giản, chỉ mất khoảng 5 phút chế biến nhưng cung cấp lượng protein và chất xơ đáng kể.

Mỗi khẩu phần chứa 16g protein và 9g chất xơ. Sự kết hợp giữa trái cây đông lạnh, sữa chua Hy Lạp, hạt chia và chà là tạo nên thức uống có kết cấu sánh mịn, vị ngọt tự nhiên, đồng thời bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Cách làm sinh tố giàu protein trong 5 phút

Để chuẩn bị món sinh tố này, người dùng cần 7 nguyên liệu gồm dâu tây đông lạnh, đào đông lạnh, sữa hạnh nhân, sữa chua kiểu Hy Lạp, quả anh đào đã bỏ hạt, quả chà là đã bỏ hạt và hạt chia.

Sinh tố dâu tây, đào và hạt chia là một công thức đơn giản, chỉ mất khoảng 5 phút chế biến nhưng cung cấp lượng protein và chất xơ đáng kể (Ảnh: Jen Causey)

Điểm thuận tiện của công thức là tất cả nguyên liệu có thể được cho vào máy xay cùng lúc. Không cần liên tục bổ sung chất lỏng hoặc trái cây đông lạnh trong quá trình xay để điều chỉnh độ đặc.

Theo EatingWell, công thức đã được thử nghiệm nhằm tạo ra kết cấu sinh tố đủ đặc để có độ sánh mịn nhưng vẫn dễ uống. Công thức ban đầu dành cho hai khẩu phần. Nếu chỉ sử dụng cho một người, có thể giảm một nửa lượng nguyên liệu để tránh dư thừa.

Ngoài ra, người dùng có thể linh hoạt thay đổi các loại trái cây tùy theo sở thích và nguyên liệu sẵn có. Chẳng hạn, xoài hoặc chuối có thể thay thế đào khi khó tìm mua đào đông lạnh. Sữa hạnh nhân cũng có thể được thay bằng sữa yến mạch, sữa hạt điều, sữa đậu nành hoặc sữa bò.

Nhờ cách chế biến đơn giản, món sinh tố này phù hợp với những người có lịch trình bận rộn, muốn chuẩn bị một thức uống bổ dưỡng mà không mất nhiều thời gian.

Vì sao sinh tố dâu tây, đào và hạt chia tốt cho sức khỏe?

Một trong những ưu điểm của sinh tố là có thể sử dụng vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Ngoài bữa sáng, sinh tố có thể là lựa chọn cho bữa trưa nhanh gọn trong ngày làm việc hoặc món tráng miệng lành mạnh vào buổi tối.

Sự kết hợp giữa các loại trái cây đông lạnh và chà là tạo vị ngọt tự nhiên, trong khi sữa chua kiểu Hy Lạp bổ sung vị chua nhẹ, giúp cân bằng hương vị và tạo kết cấu sánh mịn.

Mặc dù chỉ sử dụng 7 nguyên liệu, món sinh tố này cung cấp lượng dưỡng chất đáng chú ý. Cụ thể, mỗi khẩu phần chứa 16g protein và 9g chất xơ. Đây là hai nhóm dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể.

Protein góp phần hỗ trợ phát triển, duy trì và phục hồi cơ bắp. Trong khi đó, chất xơ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Sự kết hợp giữa protein và chất xơ có thể mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt đối với những người muốn duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Bên cạnh đó, các thành phần trong sinh tố còn có những đặc tính có lợi cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ chống viêm, sức khỏe đường ruột và tim mạch.

Theo EatingWell, công thức sinh tố này cũng phù hợp với chế độ ăn dành cho người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc cholesterol cao. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý cần kiểm soát chế độ ăn, lượng carbohydrate và khẩu phần sử dụng vẫn cần được cân nhắc theo nhu cầu cá nhân.

Lựa chọn dinh dưỡng đơn giản cho người bận rộn

Không cần sử dụng quá nhiều nguyên liệu hoặc dành nhiều thời gian chuẩn bị, sinh tố dâu tây, đào và hạt chia vẫn có thể cung cấp lượng protein và chất xơ đáng kể. Ưu điểm của công thức này là dễ thực hiện, có thể thay đổi nguyên liệu linh hoạt và phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày. Theo EatingWell, đây là lựa chọn đáng thử đối với những người muốn bổ sung một món sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng vào thực đơn thường ngày.