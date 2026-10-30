Mật ong có thực sự giúp giảm ho?

Theo chuyên gia, mật ong có khả năng làm dịu cơn ho nhờ đặc tính chống viêm, giúp giảm kích ứng đường hô hấp và làm loãng chất nhầy.

Vì sao mật ong có thể giúp giảm ho?

Mật ong có đặc tính chống viêm tự nhiên, giúp giảm tình trạng sưng viêm ở cổ họng và đường hô hấp, vốn là một trong những nguyên nhân gây ho. Ngoài ra, mật ong còn có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh.

Theo chuyên gia, mật ong đã được sử dụng như một phương pháp giảm ho tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lợi ích này. Đối với những cơn ho nhẹ, mật ong có thể là lựa chọn thay thế an toàn và hiệu quả cho một số loại thuốc ho không kê đơn.

Khi ong thu thập mật hoa để tạo mật ong, chúng cũng mang theo một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất, enzyme và các dưỡng chất khác. Những thành phần này góp phần tạo nên các đặc tính có lợi của mật ong.

mật ong có khả năng làm dịu cơn ho nhờ đặc tính chống viêm, giúp giảm kích ứng đường hô hấp và làm loãng chất nhầy (Ảnh: Clevelandclinic)

Giúp làm loãng chất nhầy

Một trong những nguyên nhân gây ho có đờm là cơ thể sản xuất quá nhiều chất nhầy trong đường hô hấp. Chất nhầy có vai trò giữ lại virus và vi khuẩn, giúp cơ thể loại bỏ chúng ra ngoài. Ho cũng là một phản xạ giúp đường hô hấp đào thải các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, khi lượng chất nhầy quá nhiều, người bệnh có thể ho liên tục.

Mật ong có thể giúp làm loãng chất nhầy, từ đó giảm tình trạng vướng đờm ở cổ họng, hạn chế nhu cầu hắng giọng và giảm ho.

Làm dịu các dây thần kinh bị kích thích

Ho cũng có thể xảy ra khi các dây thần kinh trong đường hô hấp trở nên quá nhạy cảm. Khi những dây thần kinh này liên tục bị kích thích, phản xạ ho có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Theo chuyên gia, mật ong có thể làm dịu các đầu dây thần kinh ở cổ họng. Khi đi qua cổ họng, mật ong tạo một lớp bao phủ, giúp giảm kích ứng và hạn chế cảm giác muốn ho.

Giúp ngủ ngon hơn

Nghỉ ngơi đầy đủ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi sau cảm lạnh hoặc các bệnh do virus gây ra. Tuy nhiên, những cơn ho kéo dài, đặc biệt vào ban đêm, có thể khiến người bệnh khó ngủ. Theo chuyên gia, giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Mật ong có thể giúp làm dịu cơn ho về đêm, nhờ đó người bệnh dễ ngủ hơn và cơ thể có thêm thời gian phục hồi.

Có thể sử dụng cho trẻ trên 1 tuổi

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ không khuyến nghị sử dụng thuốc ho cho trẻ dưới 4 tuổi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mật ong có thể hiệu quả hơn một số loại thuốc giảm ho thông thường ở trẻ em. Tuy nhiên, tuyệt đối không cho trẻ dưới 1 tuổi sử dụng mật ong vì có nguy cơ gây ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh. Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ít nguy cơ gặp tác dụng phụ

Một số loại thuốc ho có thể gây buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn và các tác dụng không mong muốn khác. Trong khi đó, mật ong thường không gây ra những tác dụng phụ tương tự, trừ trường hợp người sử dụng bị dị ứng. Theo chuyên gia, đây là lựa chọn đơn giản, tương đối an toàn và có thể mang lại hiệu quả đối với nhiều người.

Sử dụng mật ong giảm ho như thế nào?

Mặc dù có nhiều lợi ích, mật ong vẫn chứa đường. Vì vậy, cần sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt đối với người mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang kiểm soát lượng đường tiêu thụ. Có thể sử dụng mật ong bằng cách uống trực tiếp một đến hai thìa cà phê hoặc pha cùng trà, nước ấm và chanh.

Nếu pha mật ong vào đồ uống nóng, nên để nước nguội bớt trước khi thêm mật ong. Theo bài viết, nhiệt độ quá cao có thể làm mất đi một số dưỡng chất có lợi.

Nên lựa chọn loại mật ong nào?

Không phải loại mật ong nào cũng có thành phần và đặc tính giống nhau. Theo chuyên gia, một số loại mật ong có thể được cân nhắc để hỗ trợ giảm ho gồm:

Mật ong Manuka: Được biết đến với đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp hạn chế vi khuẩn góp phần gây đau họng và kích ứng dẫn đến ho.

Mật ong nguyên chất, ít qua chế biến: Có thể giữ lại nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm tự nhiên hơn.

Mật ong sẫm màu: Bài viết cho rằng đây có thể là dấu hiệu mật ong không bị pha loãng hoặc chế biến quá mức.

Theo chuyên gia, mật ong sáng màu thường được lọc và thanh trùng, có thể làm giảm một số thành phần có lợi. Ngoài ra, những sản phẩm mật ong pha trộn với các chất tạo ngọt khác, chẳng hạn siro ngô, không phải lựa chọn được ưu tiên.

Không phải cơn ho nào cũng có thể cải thiện bằng mật ong

Mật ong có thể giúp giảm những cơn ho nhẹ, đặc biệt là ho liên quan đến cảm lạnh hoặc dị ứng theo mùa. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị phù hợp với mọi nguyên nhân gây ho.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám nếu ho kéo dài trên 10 ngày, tình trạng ho ngày càng nặng hoặc xuất hiện các triệu chứng như sốt, khó thở, đau ngực.

Mật ong chỉ có tác dụng hỗ trợ làm dịu triệu chứng, không thay thế việc chẩn đoán và điều trị nguyên nhân gây bệnh.