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Trước khi tập thể dục buổi sáng: Uống chanh mật ong hay ăn nhẹ tốt hơn?

Chủ Nhật, 11:29, 30/08/2026
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VOV.VN - Trước khi tập thể dục buổi sáng, nên uống chanh mật ong hay ăn nhẹ còn tùy thời gian, cường độ vận động và khả năng dung nạp của mỗi người. Bổ sung phù hợp có thể giúp cung cấp năng lượng, giảm đói và hạn chế khó chịu khi tập.

Trước khi tập sáng: Uống chanh mật ong hay ăn nhẹ?

Nếu cần bổ sung năng lượng, một món ăn nhẹ như chuối, bánh mì, ngũ cốc hoặc sữa chua thường cung cấp nhiều dưỡng chất hơn chanh mật ong. Thức uống này chủ yếu bổ sung nước và carbohydrate, phù hợp với người không muốn ăn trước khi tập nhưng không có tác dụng đặc biệt trong tăng hiệu suất hay “đốt mỡ”.

Với buổi tập nhẹ, ngắn, người khỏe mạnh có thể không cần ăn trước. Ngược lại, tập nặng hoặc kéo dài nên bổ sung chút năng lượng, nhất là khi dễ đói, mệt. Người cần kiểm soát đường huyết hoặc có dạ dày nhạy cảm nên cân nhắc khi dùng chanh mật ong.

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Trước khi tập sáng, nên uống chanh mật ong hay ăn nhẹ tùy thời gian, cường độ và khả năng dung nạp của mỗi người

Khi nào nên ăn trước khi tập?

Việc ăn trước khi tập phụ thuộc vào thời gian, cường độ vận động, bữa ăn gần nhất và sức khỏe. Buổi tập nhẹ, ngắn có thể không cần ăn nếu cơ thể vẫn thoải mái; ngược lại, tập lâu hoặc cường độ cao nên bổ sung năng lượng bằng khẩu phần nhỏ, dễ tiêu nếu thời gian chuẩn bị ngắn. Không nên cố tập lúc đói để giảm cân, bởi kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào chế độ ăn và vận động tổng thể. Người mắc bệnh mạn tính nên tham khảo bác sĩ để lựa chọn thời điểm ăn và tập phù hợp.

Những lưu ý khi ăn uống trước khi tập thể dục buổi sáng

Trước khi vận động, nên ăn vừa đủ, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu như trái cây, bánh mì, ngũ cốc; tránh ăn quá no hoặc dùng nhiều chất béo, chất xơ. Bổ sung đủ nước và không lạm dụng mật ong vì chứa nhiều đường. Nếu thường mệt, chóng mặt khi tập lúc đói, nên điều chỉnh thời điểm ăn. Người có bệnh nền cần tham khảo bác sĩ; khi tập xuất hiện đau ngực, khó thở, choáng váng hoặc ngất, cần dừng ngay và đi khám.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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