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Ăn tỏi ngâm mật ong có giúp giảm cân như lời đồn?

Thứ Năm, 15:12, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỏi và mật ong được nhiều người sử dụng để chăm sóc sức khỏe. Nhưng sự kết hợp này có thực sự giúp giảm cân và đốt cháy mỡ thừa?

 

Lợi ích của tỏi và mật ong đối với sức khỏe

Tỏi chứa allicin và các hợp chất lưu huỳnh có đặc tính kháng khuẩn, có thể hỗ trợ cải thiện một số chỉ số sức khỏe tim mạch. Mật ong chủ yếu chứa đường, cùng một lượng nhỏ chất chống oxy hóa và có thể giúp làm dịu cổ họng khi ho. Kết hợp hai nguyên liệu này giúp bổ sung các hợp chất có lợi, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào lượng dùng và tình trạng sức khỏe. Tỏi có thể gây đầy hơi ở người nhạy cảm; hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy tỏi ngâm mật ong có thể điều trị bệnh tiêu hóa hoặc tiêu diệt vi khuẩn H. pylori ở người.

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Tỏi và mật ong được nhiều người sử dụng để chăm sóc sức khỏe

Ăn tỏi và mật ong có giúp giảm cân không?

Giảm cân cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, vận động và sinh hoạt khoa học. Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy tỏi kết hợp mật ong giúp giảm cân trực tiếp hoặc đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Một số nghiên cứu về chế phẩm tỏi ghi nhận tác động nhất định đến cân nặng và chuyển hóa, nhưng chưa thể khẳng định ăn tỏi tươi có hiệu quả tương tự. Trong khi đó, mật ong vẫn chứa nhiều đường và năng lượng, nên dùng quá nhiều có thể gây khó kiểm soát cân nặng. Để giảm cân bền vững, nên ăn cân đối, tăng rau xanh, chất xơ và protein, kiểm soát khẩu phần, hạn chế đồ uống có đường, đồng thời vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Những lưu ý khi sử dụng tỏi và mật ong

Tỏi và mật ong nên được sử dụng với lượng vừa phải để hạn chế tác dụng không mong muốn. Tỏi băm có thể để nghỉ khoảng 10 phút trước khi chế biến nhằm hỗ trợ hình thành allicin, dù hàm lượng thực tế còn phụ thuộc cách xử lý. Mật ong vẫn chứa nhiều đường và năng lượng nên cần kiểm soát lượng dùng, nhất là khi giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết. Ăn quá nhiều tỏi có thể gây ợ nóng, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và tăng nguy cơ chảy máu ở một số người. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế nếu muốn sử dụng hỗn hợp này thường xuyên.

Những ai cần thận trọng khi sử dụng tỏi và mật ong?

Người dị ứng với tỏi hoặc mật ong cần tránh sử dụng; nếu khó thở, sưng lưỡi hoặc họng sau khi ăn, cần cấp cứu ngay. Người dùng thuốc chống đông nên thận trọng với tỏi liều cao do nguy cơ chảy máu. Người mắc đái tháo đường cần tính lượng đường từ mật ong vào khẩu phần. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong, kể cả khi pha với tỏi, do nguy cơ ngộ độc botulinum. Nhìn chung, chưa có đủ bằng chứng cho thấy tỏi và mật ong giúp giảm cân trực tiếp; kiểm soát năng lượng nạp vào, ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên vẫn là yếu tố quan trọng.

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Tỏi và mật ong - cặp đôi tự nhiên giàu lợi ích sức khỏe

VOV.VN - Tỏi và mật ong từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền, nay tiếp tục được khoa học hiện đại chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 2 loại thực phẩm quen thuộc này có thể dùng riêng hoặc kết hợp để tăng hiệu quả, từ hỗ trợ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tim mạch đến cải thiện trí nhớ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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