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Mẹo vệ sinh lò vi sóng bằng chanh, vừa nhanh vừa dễ làm

Thứ Tư, 06:10, 02/09/2026
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VOV.VN - Lò vi sóng dễ bám dầu mỡ, vụn thức ăn và mùi khó chịu sau thời gian sử dụng. Thay vì dùng chất tẩy rửa, bạn có thể tận dụng chanh và nước nóng để làm mềm vết bẩn, giúp vệ sinh lò nhanh và đơn giản hơn.

Lò vi sóng được sử dụng thường xuyên để hâm nóng và chế biến thức ăn nên dễ bám dầu mỡ, vụn thực phẩm và mùi khó chịu. Vệ sinh định kỳ không chỉ giúp thiết bị sạch sẽ mà còn hạn chế tích tụ cặn bẩn. Một trong những cách đơn giản là tận dụng chanh và nước nóng để làm mềm các vết bẩn trước khi lau.

Chuẩn bị

1 quả chanh; 1 cốc hoặc bát có thể sử dụng an toàn trong lò vi sóng; 1 khăn sạch, khô.

Hướng dẫn các bước

Bước 1: Cho nước vào cốc

Đổ khoảng 1/2 cốc nước vào dụng cụ chịu nhiệt, phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.

Bước 2: Thêm chanh

Cắt đôi quả chanh, vắt nước của một nửa quả vào cốc. Tiếp đó, cho phần vỏ chanh cùng nửa quả còn lại vào nước.

meo ve sinh lo vi song bang chanh, vua nhanh vua de lam hinh anh 1
Ảnh: AI

Bước 3: Làm nóng trong 3 phút; Đặt cốc nước chanh vào lò, chọn mức công suất cao và quay khoảng 3 phút, đến khi nước nóng hoặc sôi và tạo hơi nước bên trong.

Bước 4: Để lò nghỉ 5 phút

Sau khi lò dừng, không mở cửa ngay. Để nguyên khoảng 5 phút để hơi nước làm mềm các mảng thức ăn và dầu mỡ bám trên thành lò, giúp việc lau chùi dễ dàng hơn.

Bước 5: Lau sạch bên trong lò

Cẩn thận lấy cốc nước chanh ra. Nếu lò có đĩa xoay, tháo đĩa và lau sạch trước. Sau đó, dùng khăn lau lần lượt phần trần, thành bên, đáy và cuối cùng là cửa lò.

Bước 6: Xử lý vết bẩn cứng đầu

Với những mảng bám khó làm sạch, có thể nhúng khăn vào nước chanh còn ấm rồi lau kỹ nhiều lần cho đến khi vết bẩn bong ra. Sau cùng, dùng khăn sạch lau lại toàn bộ bề mặt bên trong lò.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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