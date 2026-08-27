Muốn bóc tỏi nhanh, thử ngay 8 mẹo đơn giản này

Dùng lò vi sóng

Lò vi sóng có thể tận dụng nhiệt để làm lớp vỏ tỏi khô và dễ bong hơn. Trước tiên, tách tỏi thành từng tép hoặc giữ nguyên củ rồi cho vào tô. Đặt tô vào lò vi sóng, quay ở mức nhiệt vừa trong khoảng 15-30 giây rồi lấy ra. Chờ tỏi nguội bớt, dùng tay bóc nhẹ, lớp vỏ sẽ dễ tách khỏi tép hơn.

Dùng máy xay sinh tố

Tách tỏi thành từng tép rồi cho vào máy xay sinh tố. Chọn tốc độ thấp và nhấn máy 1-2 lần, đủ để làm lớp vỏ bong ra mà không nghiền nát tỏi. Sau đó, đổ tỏi vào thau nước. Phần vỏ nổi lên sẽ dễ dàng được vớt bỏ, còn tép tỏi giữ lại bên dưới.

Dùng nước ấm

Ngâm tỏi trong nước ấm là cách đơn giản, phù hợp khi cần bóc nhiều tép cùng lúc. Tách tỏi thành từng tép, cho vào tô rồi đổ nước ấm ngập mặt. Ngâm khoảng 10 phút, sau đó vớt tỏi ra và dùng tay bóc lớp vỏ đã mềm.

Bóc tỏi thường mất thời gian, nhất là khi cần sơ chế số lượng lớn

Dùng bát hoặc tô

Cách này dựa vào lực ma sát để làm vỏ tỏi bong ra mà không cần dùng dao. Cho các tép tỏi vào tô, úp một chiếc tô khác hoặc nắp lên trên rồi giữ chặt hai vật dụng. Xóc mạnh khoảng 10-15 lần, sau đó mở ra và loại bỏ phần vỏ đã bong.

Dùng chảo nóng

Tương tự lò vi sóng, nhiệt từ chảo có thể giúp lớp vỏ tỏi khô và dễ tách hơn. Đun nóng chảo, cho các tép tỏi đã tách vào rồi hạ lửa. Đảo đều trong vài phút và tắt bếp. Khi tỏi nguội, chà nhẹ bằng tay để lớp vỏ bong ra.

Dùng miếng cao su

Một miếng cao su cũng có thể hỗ trợ bóc tỏi nhờ lực ma sát. Đặt các tép tỏi vào miếng cao su, cuộn hoặc bọc lại rồi đặt lên mặt bàn. Dùng tay lăn qua lại vài lần. Ma sát sẽ làm lớp vỏ tách khỏi tép tỏi.

Dùng dao

Thay vì bóc vỏ trước rồi mới đập dập, có thể dùng dao làm bong vỏ ngay trong quá trình sơ chế. Cắt bỏ hai đầu tép tỏi, đặt một con dao bản rộng nằm ngang lên trên rồi dùng tay ấn mạnh. Khi vỏ tách ra, có thể bóc bỏ dễ dàng. Cách này phù hợp khi cần xử lý một lượng tỏi vừa phải và muốn đập dập tỏi ngay sau đó.

Dùng dụng cụ nghiền tỏi

Dụng cụ nghiền tỏi có thể giúp vừa ép tỏi vừa tách phần vỏ. Khi cho tép tỏi vào và ép, phần thịt tỏi được đẩy qua các lỗ nhỏ, trong khi vỏ được giữ lại bên trong. Sau khi sử dụng, nên rửa sạch dụng cụ ngay để loại bỏ cặn tỏi và hạn chế ám mùi.