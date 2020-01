Muốn cả năm may mắn, gia chủ tuổi Hợi chọn người tuổi gì xông nhà?

Từ lâu người Việt luôn có phong tục xem tuổi xông nhà vào đầu năm mới với quan niệm “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. Vì vậy việc xem và chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh gia chủ đầu xuân năm Canh Tý 2020 là rất quan trọng.

Người xưa quan niệm rằng, nếu xem tuổi xông nhà 2020 mà chọn được người hợp tuổi, tốt tính thì năm đó vạn sự của gia đình sẽ được bình an, may mắn, an khang, thịnh vượng.

Từ lâu người Việt luôn có phong tục xem tuổi xông nhà vào đầu năm mới (ảnh minh hoạ)

Cách xông nhà đầu năm tương đối đơn giản, người đến xông nhà sẽ dành những lời chúc phúc nhân dịp đầu năm. Sau đó họ sẽ ở lại trò chuyện từ 5 - 15 phút, sau đó sẽ tiếp tục đi chúc tết các gia đình khác.

Vậy gia chủ tuổi Hợi nên chọn người xông đất có tuổi như thế nào để cả năm được bình an, may mắn, an khang, thịnh vượng?

Tuổi xông đất cho tuổi Tân Hợi (1971, 2031) nên chọn: Canh Thìn 1940 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình).



Tuổi xông đất cho tuổi Ất Hợi (1935, 1995) nên chọn: Canh Thìn 1940 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình), Mậu Tý 1948 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Mậu Thân 1968 (Trung bình).



Tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Hợi (1959, 2019) nên chọn: Giáp Thìn 1964 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá)



Tuổi xông đất cho tuổi Quý Hợi (1983, 2043) nên chọn: Tuổi xông đất 2020 nên chọn: Ất Mùi 1955 (Khá), Canh Thìn 1940 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Quý Mão 1963 (Trung bình), Giáp Tý 1984 (Trung bình), Tân Tỵ 1941 (Trung bình).



Tuổi xông đất cho tuổi Đinh Hợi (1947, 2007) nên chọn: Canh Thìn 1940 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Tốt), Ất Sửu 1985 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá).



(Các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)./.