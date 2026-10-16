Muốn thịt bò hầm mềm ngon, đừng bỏ qua những mẹo này

Cách nấu bò kho thơm ngon đúng điệu

Nguyên liệu gồm: 1kg nạm bò, 300g cà rốt, 300g hành tây, 30g riềng, 60g sả cây, 1 củ tỏi, 2 củ hành khô, 30g bột năng, 3 nụ đinh hương, 2 bông đại hồi, 3g quế, 3g tiêu sọ, 1 trái thảo quả, 3 lá thơm và các gia vị như tương cà, tương ớt, muối, bột ngọt, dầu ăn, dầu hào, đường phèn, bột nghệ.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nạm bò rửa sạch, chần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt và tạp chất bám bên ngoài. Sau đó, vớt thịt ra để ráo rồi cắt thành những miếng vuông, mỗi miếng khoảng 40g.

Riềng rửa sạch, thái lát. Sả bỏ phần bẹ già, rửa sạch, cắt khúc và đập dập. Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn và luộc sơ. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái lát.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào tô lớn, thêm 100g tương cà, 50g tương ớt, 60g tương ớt, 20g dầu hào, 10g tiêu sọ trắng, 2g bột nghệ, 2g bột cà ri và 20ml dầu điều. Trộn đều để gia vị phủ khắp các miếng thịt, sau đó để ướp khoảng 30 phút cho thịt ngấm đều.

Bò kho hấp dẫn bởi thịt bò mềm thơm, thấm gia vị cùng nước sốt đậm đà

Bước 3: Tiến hành nấu bò kho

Phi thơm riềng, sả, hành tím và tỏi băm với dầu ăn, cho thịt bò đã ướp vào đảo đến khi săn lại. Đun sôi 1,5-2 lít nước, nêm muối, bột ngọt, đường phèn và dầu hào, sau đó cho thịt bò cùng các loại gia vị thơm vào hầm khoảng 60 phút ở lửa vừa. Khi thịt gần mềm, thêm cà rốt đã luộc và hành tây thái lát. Hòa bột năng với nước, từ từ đổ vào nồi, khuấy đều đến khi nước dùng sánh vừa phải, nêm nếm lại rồi tắt bếp.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Múc bò kho ra tô, có thể thêm vài lát ớt thái mỏng để tăng hương vị. Món ăn ngon hơn khi dùng nóng cùng bánh mì, húng quế và ngò gai. Chuẩn bị thêm một chén muối tiêu chanh nếu thích vị đậm đà khi thưởng thức thịt bò.

Yêu cầu thành phẩm món ăn

Thịt bò mềm thơm, thấm gia vị nhưng vẫn chắc, không dai hay nát; nước dùng ngọt hài hòa, sánh vừa phải. Cà rốt chín mềm, giữ nguyên hình dạng và vị ngọt tự nhiên. Thịt, rau củ cùng nước dùng hòa quyện đậm đà, dậy hương thảo mộc mà không lấn át mùi thơm đặc trưng của thịt bò.

Cách hầm thịt bò nhanh mềm

Để bò kho mềm ngon, không khô hay bở, nên chọn nạm bò, bắp bò hoặc thịt có gân, màu đỏ tự nhiên, đàn hồi tốt và không có mùi lạ. Có thể dùng một lượng nhỏ rượu trắng để khử mùi, tăng hương thơm hoặc thêm chút giấm tùy công thức, nhưng tránh dùng quá nhiều làm ảnh hưởng đến kết cấu thịt. Nồi áp suất giúp rút ngắn thời gian hầm, đặc biệt với phần thịt nhiều gân; nếu dùng nồi thường, nên duy trì lửa nhỏ đến vừa, đậy nắp và hạn chế mở nồi liên tục. Chưa có cơ sở đáng tin cậy cho thấy thả đá vào nồi giúp thịt nhanh mềm. Khi nấu, cần kiểm tra độ mềm thực tế của thịt và chỉ cho rau củ dễ chín vào khi thịt gần đạt yêu cầu để tránh bị nát.