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Nằm nghiêng bên nào tốt cho tim? Không phải ai cũng biết

Thứ Năm, 06:14, 23/07/2026
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VOV.VN - Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động đến lưu thông máu và hoạt động của tim. Vậy nên nằm nghiêng bên nào để tốt cho tim mạch và đâu là tư thế ngủ được các chuyên gia khuyến nghị?

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe tim mạch

Giấc ngủ là thời gian để hệ tim mạch phục hồi, khi nhịp tim và huyết áp giảm dần, giúp tim được nghỉ ngơi. Ngược lại, thiếu ngủ hoặc ngủ không chất lượng có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, ngủ đủ và đúng tư thế giúp điều hòa hormone, cải thiện tuần hoàn máu, trong khi ngủ sai cách có thể làm tăng hormone stress, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Nằm nghiêng bên nào tốt cho tim?

Nằm nghiêng bên trái

Nằm nghiêng bên trái được nhiều chuyên gia khuyến khích vì giúp máu từ các tĩnh mạch lớn trở về tim thuận lợi hơn, cải thiện tuần hoàn và giảm áp lực lên tim. Với người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, tư thế này còn có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, giúp tim hoạt động hiệu quả hơn.

nam nghieng ben nao tot cho tim khong phai ai cung biet hinh anh 1
Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động đến lưu thông máu và hoạt động của tim

Nằm nghiêng bên phải

Nằm nghiêng bên phải có thể làm tăng áp lực lên tim, phổi và dạ dày, ảnh hưởng đến lưu thông máu. Tư thế này cũng dễ khiến triệu chứng trào ngược hoặc viêm loét dạ dày nặng hơn, nên không được ưu tiên ở người mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh lý tiêu hóa.

Nằm ngửa

Nằm ngửa không phù hợp với người mắc bệnh tim, bệnh hô hấp hoặc trào ngược dạ dày. Tư thế này có thể làm giảm hiệu quả lưu thông máu, dễ gây khó thở và tăng nguy cơ trào ngược, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Đâu là tư thế ngủ tốt nhất cho tim mạch?

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy một tư thế ngủ phù hợp với tất cả mọi người. Nếu không mắc bệnh tim mạch, bạn nên chọn tư thế giúp ngủ ngon và thoải mái nhất. Trường hợp nằm nghiêng trái gây hồi hộp, khó thở hoặc khó chịu, có thể thử nằm nghiêng phải. Nằm sấp không được khuyến khích vì làm tăng áp lực lên tim và phổi. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, khó thở, chóng mặt, ngất, sưng chân hoặc ngưng thở khi ngủ, cần sớm đi khám để được đánh giá và điều trị.

Những thói quen giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bên cạnh tư thế ngủ phù hợp, lối sống lành mạnh cũng giúp bảo vệ tim mạch. Nên duy trì giờ ngủ cố định, tạo không gian ngủ yên tĩnh, sạch sẽ, hạn chế cà phê, rượu bia và thuốc lá trước khi ngủ, đồng thời tập thể dục đều đặn nhưng không quá sát giờ đi ngủ. Ngoài ra, chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và tránh ăn quá no vào buổi tối sẽ góp phần cải thiện tuần hoàn, giảm mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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