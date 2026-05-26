Người đi xe máy dưới trời 40 độ C phải chịu đựng điều gì?

Thứ Ba, 10:53, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nền nhiệt ngoài trời lên tới 40 độ C, người đi xe máy phải đối mặt với cảm giác nóng rát, mất nước, kiệt sức và nguy cơ sốc nhiệt do chịu tác động từ nắng gắt, mặt đường bỏng rát và khí nóng từ xe cộ. Người lao động ngoài trời như shipper, tài xế công nghệ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong những đợt nắng nóng cực đoan, khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 39-40 độ C, nhiều người chỉ cần bước ra khỏi cửa vài phút đã thấy khó thở, choáng váng và mồ hôi túa ra liên tục. Nhưng giữa cái nóng ấy, hàng triệu người vẫn phải di chuyển bằng xe máy mỗi ngày để đi làm, chở con, giao hàng hay các hoạt động mưu sinh khác.

Giữa cái nóng lên đến 40 độ, hàng triệu người vẫn phải di chuyển bằng xe máy mỗi ngày để đi làm, chở con, giao hàng hay các hoạt động mưu sinh khác. Ảnh: Viên Minh.

Với họ, nắng nóng không chỉ là cảm giác khó chịu. Đó là trạng thái cơ thể bị nung nóng liên tục giữa mặt đường bỏng rát, khí nóng từ xe cộ, ánh nắng chiếu trực diện và luồng hơi nóng hắt lên từ bê tông, nhựa đường.

Nhiều người mô tả: “Ra đường buổi trưa giống như lao vào một cái lò đang bật hết công suất".

Nhiệt độ người đi xe máy chịu cao hơn dự báo thời tiết

Khi bản tin thời tiết báo 40 độ C, nhiệt độ mà người đi xe máy cảm nhận ngoài đường thực tế thường còn cao hơn nhiều.

Mặt đường nhựa dưới nắng có thể nóng hơn không khí 10–20 độ C, hấp thụ nhiệt rồi hắt ngược lên người đi đường. Ngoài ra còn có hơi nóng từ động cơ xe, khí nóng từ hàng nghìn phương tiện, nhiệt phản xạ từ kính và bê tông.

Đó là lý do nhiều người cảm thấy chân nóng rát dù đã đi giày, mặt như bị phả lửa, không khí nóng đến mức hít thở cũng khó chịu.

Ở các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến cảm giác này càng khắc nghiệt hơn.

Áo chống nắng: Mặc thì nóng, không mặc còn khổ hơn

Giữa trời nóng đỉnh điểm, nhiều người ra đường phải "bọc" kín từ đầu đến chân với áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, kính, mũ kín mặt.

Nhìn từ bên ngoài, không ít người thắc mắc, đã nóng thế còn mặc nhiều làm gì. Nhưng thực tế, nếu phơi da trực tiếp dưới nắng gắt, cảm giác bỏng rát còn khủng khiếp hơn. Đó là nghịch lý của mùa hè: Mặc kín thì bí bách, mặc thoáng lại dễ cháy nắng và rát da.

Nhiều người đi xe máy giữa trưa có cảm giác mồ hôi không thoát nổi, lưng áo ướt sũng, người như bị hấp hơi bên trong lớp chống nắng.

Cảm giác khi dừng đèn đỏ

Khi xe còn chạy, gió giúp cơ thể dễ chịu phần nào. Nhưng lúc dừng giữa ngã tư, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, khí nóng từ xe xung quanh phả vào, nắng chiếu thẳng từ trên xuống.

Trạng thái cơ thể bị nung nóng liên tục giữa mặt đường bỏng rát, khí nóng từ xe cộ, ánh nắng chiếu trực diện và luồng hơi nóng hắt lên từ bê tông, nhựa đường. Ảnh: Viên Minh.

Nhiều người từng trải qua cảm giác đứng chờ đèn đỏ vài chục giây mà như chịu cực hình. Đặc biệt với người phải di chuyển nhiều giờ liên tục như tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, người bán rong... thời gian phơi nắng gần như kéo dài cả ngày.

Cơ thể mất nước nhanh đến không nhận ra

Dưới trời nóng gay gắt, cơ thể đổ mồ hôi liên tục để tự làm mát. Nhưng nhiều người đi xe máy quá bận, ngại dừng lại hoặc không cảm nhận rõ mình đang mất nước, nên tình trạng kiệt sức có thể đến rất nhanh.

Các dấu hiệu thường gặp gồm đau đầu, choáng, tim đập nhanh, khô miệng, buồn nôn, mệt lả.

Nguy hiểm ở chỗ, nhiều người nghĩ mình chỉ “mệt do nóng”, trong khi cơ thể đã bắt đầu quá tải.

Dễ cáu gắt và va chạm ngoài đường hơn

Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng thể chất mà còn tác động mạnh đến tâm trạng. Khi cơ thể mất nước, khó chịu, ngủ kém, bị nung nóng liên tục, con người thường dễ bực bội hơn, giảm kiên nhẫn, phản ứng mạnh hơn bình thường. Điều này làm tăng nguy cơ cãi vã, xung đột nơi công cộng, nhất là khi có va chạm giao thông,

Người lao động ngoài đường là nhóm chịu đựng khắc nghiệt nhất. Trong khi những người khác có thể ở văn phòng điều hòa, tránh nắng vào giờ cao điểm thì người mưu sinh ngoài đường gần như không có lựa chọn. Các shipper, tài xế xe ôm, công nhân giao hàng hay người bán hàng rong vẫn phải chạy xe giữa trưa, đứng ngoài đường nhiều giờ, tiếp xúc nắng nóng liên tục.

Thu nhập của họ thường phụ thuộc vào số cuốc xe hoặc số giờ làm việc, nên nghỉ tránh nóng đồng nghĩa giảm thu nhập.

Vì sao đi xe máy mùa hè dễ gây kiệt sức hơn mùa đông?

Mùa đông, cơ thể còn có thể giữ nhiệt. Nhưng vào mùa hè nóng cực đoan, cơ thể phải liên tục tìm cách hạ nhiệt, tim hoạt động nhiều hơn, mồ hôi tiết ra không ngừng, năng lượng hao hụt nhanh. Nếu tiếu ngủ, uống ít nước, ăn uống thất thường... thì cảm giác kiệt sức càng rõ.

Nhiều người sau khi đi xe máy giữa trời nóng về chỉ muốn nằm vật ra, không muốn ăn, đầu óc quay cuồng vì mất sức.

Làm gì để giảm nguy cơ khi phải đi xe máy giữa trời nóng?

Không phải ai cũng có điều kiện tránh ra đường giờ nắng gắt, nhưng có một số cách giúp giảm bớt áp lực cho cơ thể:

Uống nước đều, không đợi khát mới uống

Hạn chế đi đường từ 11h–15h nếu có thể

Mặc đồ chống nắng thoáng khí

Nghỉ ngơi ngắn nếu thấy choáng hoặc đau đầu

Không để cơ thể quá đói khi ra ngoài trời nóng

Bổ sung điện giải nếu phải di chuyển nhiều giờ

Đặc biệt, nếu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, cảm giác muốn ngất thì không nên cố chạy xe tiếp.

Với nhiều người, mùa hè đơn giản là bật điều hòa và than nóng. Nhưng với hàng triệu người phải di chuyển bằng xe máy dưới trời 40 độ C, nắng nóng là một dạng tiêu hao thể lực thật sự. Đó không chỉ là chuyện đổ mồ hôi, da đen đi hay khó chịu vài tiếng mà là cảm giác cơ thể bị nung nóng liên tục giữa dòng xe, bê tông và nhựa đường bỏng rát - nơi mỗi chuyến đi ngoài đường giữa trưa đều giống như đang tự đặt mình vào một chiếc “lò nung di động”.

Nắng nóng như "chảo lửa" ở Bắc Bộ và Trung Bộ bao giờ mới chấm dứt?

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

