Giữa nắng nóng gay gắt, bật điều hòa 25-28 độ C là an toàn cho sức khỏe?

Thứ Ba, 08:08, 26/05/2026
VOV.VN - Thời tiết nóng cực đoan khiến nhu cầu dùng máy lạnh tăng mạnh. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ quá lớn dễ gây rối loạn thân nhiệt, chóng mặt, đột quỵ.

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết từ ngày 23/5, cùng với sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ còn ảnh hưởng của gió phơn (gió Lào) nên thời tiết có thể còn nóng hơn.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo, việc sử dụng điều hòa không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt làm tăng nguy cơ sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong phòng và ngoài trời. Vì vậy, nhiều người băn khoăn nên để điều hòa ở mức bao nhiêu để vừa làm mát hiệu quả, vừa an toàn cho cơ thể?

giua nang nong gay gat, bat dieu hoa 25-28 do c la an toan cho suc khoe hinh anh 1
Ngoài trời nắng nóng 40 độ, trong nhà nên bật điều hòa ở mức 25-28 độ C để vừa làm mát hiệu quả, vừa an toàn cho cơ thể? (Ảnh minh họa)

Theo đó, người dân nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức khoảng 25-28 độ C để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.  Khi người dân để nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn tạo ra mức chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong phòng và ngoài trời. Khi ra vào liên tục, cơ thể không kịp thích nghi, mạch máu co giãn đột ngột, gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngoài nguy cơ sốc nhiệt, việc sử dụng điều hòa liên tục trong phòng kín còn làm chất lượng không khí suy giảm. Khi không gian thiếu lưu thông, nồng độ CO₂ tăng lên khiến nhiều người có cảm giác ngột ngạt, buồn ngủ, giảm tập trung và mệt mỏi kéo dài.

Bên cạnh đó, không khí khô do điều hòa gây ra, điều này làm mất độ ẩm tự nhiên của da và niêm mạc. Da dễ khô, mắt bị kích ứng, niêm mạc mũi họng bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Đáng lo ngại, nếu không vệ sinh điều hòa định kỳ, bụi bẩn, nấm mốc sẽ tích tụ trong máy. Khi hoạt động, các tác nhân này phát tán ra không khí, gây dị ứng, viêm đường hô hấp.

Một nguy cơ khác là để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ, có thể gây liệt dây thần kinh mặt, ảnh hưởng sinh hoạt và thẩm mỹ.

Một thói quen khác người dân cũng cần lưu ý là không để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể khi ngủ. Điều này có thể gây co cứng cơ, đau cổ vai gáy, thậm chí ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt.

giua nang nong gay gat, bat dieu hoa 25-28 do c la an toan cho suc khoe hinh anh 2
Chủ động bù nước là một trong 5 nguyên tắc quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, người dân cần nắm rõ. (Ảnh minh họa).

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, người dân cần nắm rõ 5 nguyên tắc quan trọng. 

  • Thứ nhất là bù nước chủ động. Uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống. Đây là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.
  • Thứ hai là thích nghi nhiệt độ. Hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt. Khi sử dụng điều hòa, nên đặt nhiệt độ hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các môi trường.
  • Thứ ba là tắm rửa an toàn. Không tắm ngay khi vừa đi nắng về hoặc khi cơ thể còn đang ra nhiều mồ hôi. Cần nghỉ ngơi, lau khô cơ thể trước khi tắm.
  • Thứ tư là sử dụng thuốc an toàn. Không tự ý truyền dịch, không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.
  • Và cuối cùng là bảo vệ nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm và xử trí kịp thời.
Bác sĩ Huy Hoàng/VOV.VN
Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam
