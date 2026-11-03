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Người mắc tiểu đường có được ăn đồ ngọt không?

Thứ Ba, 09:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Người mắc tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đồ ngọt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, kiểm soát lượng carbohydrate và khẩu phần ăn giúp hạn chế tăng đường huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đối với người mắc tiểu đường, việc thưởng thức những món bánh ngọt hay món tráng miệng yêu thích đôi khi trở thành điều khó khăn. Nguyên nhân là các thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh và làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng.

Nhiều người cho rằng khi mắc tiểu đường phải loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt khỏi chế độ ăn uống. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Người mắc tiểu đường vẫn có thể thưởng thức các món tráng miệng nếu biết lên kế hoạch ăn uống, lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát khẩu phần.

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Người mắc tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đồ ngọt (Ảnh minh họa: ChatGPT)

3 nguyên tắc ăn đồ ngọt dành cho người mắc tiểu đường

Phần lớn các loại bánh kẹo và món tráng miệng đều chứa lượng carbohydrate tương đối cao, đến từ đường, bột mì và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường có thể áp dụng một số nguyên tắc để hạn chế ảnh hưởng của những thực phẩm này đến lượng đường trong máu.

Tính toán lượng carbohydrate tiêu thụ

Theo CDC, việc theo dõi lượng carbohydrate giúp người mắc tiểu đường kiểm soát thực phẩm và đồ uống tiêu thụ trong ngày. Bằng cách này, người bệnh có thể tính toán lượng carbohydrate có trong món tráng miệng và điều chỉnh lượng carbohydrate từ các thực phẩm khác cho phù hợp.

Chẳng hạn, nếu dự định ăn một món tráng miệng, người bệnh có thể giảm bớt lượng carbohydrate trong bữa trưa hoặc bữa tối. Việc lên kế hoạch trước giúp tránh tiêu thụ lượng carbohydrate vượt quá mức phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Người mắc tiểu đường vẫn có thể thưởng thức bánh ngọt hoặc các món tráng miệng, nhưng cần ăn với lượng vừa phải. CDC khuyến nghị nên ăn chậm, thưởng thức hương vị của món ăn thay vì ăn quá nhanh hoặc ăn với số lượng lớn. Ngoài ra, ăn món tráng miệng trong hoặc ngay sau bữa chính có thể giúp người bệnh tiêu thụ một lượng nhỏ hơn mà không cảm thấy phải kiêng khem quá mức.

Lựa chọn thực phẩm thay thế phù hợp

Không phải tất cả các món ngọt đều có tác động giống nhau đến lượng đường trong máu. Chẳng hạn, chocolate đen có hương vị đậm đà và ít ngọt hơn so với chocolate trắng hoặc chocolate sữa, vì vậy có thể là một lựa chọn thay thế.

Một số người mắc tiểu đường lựa chọn trái cây để thỏa mãn cảm giác thèm ngọt, đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, chuối nghiền hoặc sốt táo có thể được sử dụng để tạo vị ngọt tự nhiên khi chế biến các món bánh nướng, thay thế một phần nguyên liệu tạo ngọt thông thường.

Tuy nhiên, CDC lưu ý rằng những thực phẩm này vẫn chứa đường tự nhiên và có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Vì vậy, người mắc tiểu đường vẫn cần chú ý đến lượng tiêu thụ.

Nhìn chung, người mắc tiểu đường không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn những món tráng miệng yêu thích. Việc tính toán lượng carbohydrate, kiểm soát khẩu phần và lựa chọn thực phẩm thay thế phù hợp có thể giúp người bệnh thưởng thức đồ ngọt một cách điều độ, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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