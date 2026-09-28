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Những loại kiến thường gặp trong nhà và cách đuổi sạch, an toàn

Thứ Hai, 06:08, 28/09/2026
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VOV.VN - Kiến thường xuất hiện ở bếp, phòng ăn và nơi bảo quản thực phẩm. Nhận diện đúng từng loài sẽ giúp lựa chọn cách xử lý phù hợp, hạn chế kiến quay trở lại và phòng ngừa nguy cơ bị cắn, đốt.

Các loại kiến trong nhà thường thấy

Kiến hôi (kiến riệng)

Kiến hôi kích thước nhỏ, thân màu nâu sẫm hoặc đen. Loài này thường xuất hiện ở bếp, những nơi có thức ăn ngọt hoặc độ ẩm cao. Khi bị nghiền nát, kiến hôi phát ra mùi đặc trưng. Chúng sinh sản nhanh, vòng đời chỉ hơn một tháng và có thể hình thành đàn lớn khi điều kiện sống thuận lợi.

Kiến đen

Kiến đen có thân nhỏ, màu đen bóng. Chúng dễ bắt gặp tại bếp, thùng rác hoặc những khu vực có chất thải. Do thường tiếp xúc với môi trường không sạch, loài kiến này có khả năng mang vi khuẩn vào nhà. Chu kỳ phát triển kéo dài hơn một tháng trước khi kiến trưởng thành.

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Kiến đường

Kiến đường có màu nâu đen, kích thước nhỏ và có thể bị nhầm với mối khi xuất hiện những cá thể có cánh. Loài này ăn nhiều loại thực phẩm và có thể chui vào nhà qua các khe hở nhỏ. Tổ thường được xây dưới đất, đá hoặc nền gạch. Quá trình phát triển từ trứng đến khi trưởng thành mất khoảng 6-8 tuần.

Kiến lửa

Kiến lửa thường có màu nâu đỏ và kích thước lớn hơn một số loài kiến trong nhà. Chúng chủ yếu làm tổ dưới đất hoặc tạo thành các ụ ngoài sân, vườn. Kiến lửa ăn nhiều loại thức ăn, từ xác côn trùng đến thực phẩm chứa đường và chất béo. Khi bị kích thích, chúng có thể đốt gây đau rát, sau đó xuất hiện những mụn nước nhỏ trên da. Kiến chúa có khả năng đẻ trứng liên tục, khiến số lượng trong đàn tăng nhanh.

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Kiến ma

Kiến ma có kích thước rất nhỏ, phần bụng và chân nhạt màu nên khó quan sát. Chúng ưa những nơi ẩm và thường làm tổ trong tủ bếp, khe tường hoặc chậu cây. Thức ăn chủ yếu của kiến ma là các chất ngọt và chất lỏng. Loài này có khả năng sinh sản liên tục nên số lượng có thể tăng nhanh nếu không được kiểm soát sớm.

Kiến thợ mộc

Kiến thợ mộc thuộc chi, có kích thước lớn, thường mang màu đen hoặc đen pha đỏ. Chúng thường làm tổ trong gỗ ẩm, mục bằng cách khoét các đường hầm bên trong để trú ngụ. Thức ăn của loài này chủ yếu là chất ngọt và xác côn trùng. Kiến thợ mộc mất vài tháng để hoàn thành vòng đời và có thể cần nhiều năm để hình thành một đàn ổn định.

Biểu hiện lâm sàng thường gặp khi bị kiến cắn hoặc đốt

Khi bị kiến cắn hoặc đốt, vùng da tiếp xúc có thể sưng đỏ, đau, nóng rát, ngứa, nổi mề đay hoặc mụn nước; sau khoảng 24 giờ, một số trường hợp, đặc biệt khi bị kiến lửa đốt, có thể xuất hiện mụn mủ rồi khô, đóng vảy và bong ra sau 3-10 ngày. Đa số trường hợp chỉ gây phản ứng tại chỗ và tự khỏi, nhưng người nhạy cảm có thể bị dị ứng lan rộng, mề đay, sưng phù, khó thở hoặc choáng váng, cần được khám kịp thời.

Cách đuổi kiến ra khỏi nhà nhanh chóng và dễ dàng

Để hạn chế kiến trong nhà, cần giữ vệ sinh, bảo quản thực phẩm kín, lau sạch vụn thức ăn và đổ rác hàng ngày; có thể dùng giấm pha loãng, chanh hoặc một số nguyên liệu có mùi đặc trưng để xua kiến. Bên cạnh đó, nên đặt bẫy hoặc keo chuyên dụng tại nơi kiến thường đi qua, dùng thuốc diệt kiến đúng hướng dẫn khi cần, đồng thời bịt kín khe nứt, lỗ hổng và giữ nhà cửa khô ráo, gọn gàng để hạn chế kiến làm tổ, xâm nhập.

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Mẹo điều trị khi bị kiến cắn

VOV.VN - Kiến là một loại côn trùng sống thành đàn, có tính xã hội cao. Những vết cắn đó có thể có triệu chứng từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại kiến. 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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