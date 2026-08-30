Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

VOV.VN - Cả hai vợ chồng tôi đã bước vào lứa tuổi 50. Chúng tôi đã có 3 đứa con. Trong khi vợ hồi xuân, tôi thấy mình đuối sức, sợ không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp lý giải vấn đề cho người đàn ông đang băn khoăn.
VOV.VN - Trong nhóm bệnh nhân hiếm muộn, nguyên nhân không có tinh trùng trong tinh dịch khá phổ biến có thể chiếm tới 10-15% trong tổng số các nguyên nhân gây ra vô sinh nam. BS Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về câu chuyện này.
VOV.VN - Tôi đã bị tai biến, đang phục hồi dần nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Vợ thấy nản nên đã bỏ đi làm xa, còn 3 bố con tôi ở lại. Làm thế nào để tìm lại cô ấy để hàn gắn gia đình? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cùng chia sẻ và đưa lời khuyên giúp tư vấn gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Lấy chức danh Bí thư đặt tên tài khoản Tiktok, anh Nguyễn Duy Tư hiểu sức nặng của mỗi phát ngôn. Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không chỉ có những video triệu view, mà còn là cách người dân cùng thay đổi để đưa du khách đến với "nóc nhà xứ Mường".