English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50
Chủ Nhật, 10:00, 30/08/2026

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

VOV.VN - Cả hai vợ chồng tôi đã bước vào lứa tuổi 50. Chúng tôi đã có 3 đứa con. Trong khi vợ hồi xuân, tôi thấy mình đuối sức, sợ không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp lý giải vấn đề cho người đàn ông đang băn khoăn.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Không có tinh trùng trong tinh dịch, nam giới còn cơ hội có con?
Không có tinh trùng trong tinh dịch, nam giới còn cơ hội có con?

VOV.VN - Trong nhóm bệnh nhân hiếm muộn, nguyên nhân không có tinh trùng trong tinh dịch khá phổ biến có thể chiếm tới 10-15% trong tổng số các nguyên nhân gây ra vô sinh nam. BS Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về câu chuyện này.

Vợ bỏ đi sau khi chồng bị tai biến, người đàn ông làm gì để giữ mái ấm?
Vợ bỏ đi sau khi chồng bị tai biến, người đàn ông làm gì để giữ mái ấm?

VOV.VN - Tôi đã bị tai biến, đang phục hồi dần nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Vợ thấy nản nên đã bỏ đi làm xa, còn 3 bố con tôi ở lại. Làm thế nào để tìm lại cô ấy để hàn gắn gia đình? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cùng chia sẻ và đưa lời khuyên giúp tư vấn gỡ rối cho người đàn ông.

Bất ngờ phía sau những clip triệu view của “Bí thư xứ Mường”
Bất ngờ phía sau những clip triệu view của “Bí thư xứ Mường”

VOV.VN - Lấy chức danh Bí thư đặt tên tài khoản Tiktok, anh Nguyễn Duy Tư hiểu sức nặng của mỗi phát ngôn. Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không chỉ có những video triệu view, mà còn là cách người dân cùng thay đổi để đưa du khách đến với "nóc nhà xứ Mường".

Nghe nhiều

Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng