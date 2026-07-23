Công an Hải Phòng cảnh bảo thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội qua mạng

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây, Fanpage của đơn vị liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc các đối tượng phát tán tin nhắn SMS, đồng thời gửi thông báo qua Zalo, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác với nội dung phương tiện của người nhận vi phạm giao thông, yêu cầu truy cập đường link để kiểm tra hoặc thực hiện nộp phạt.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho người lạ qua điện thoại hay trên môi trường mạng.

Đơn vị cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc website có dấu hiệu giả mạo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.