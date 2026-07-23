Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu; Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) triệt phá ổ nhóm lừa đảo, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo tại tỉnh Bokeo, Lào. Bước đầu, ước tính các đối tượng đã lừa đảo của hơn 1.000 bị hại với số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Công an Việt Nam - Lào hợp tác triệt phá ổ lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở tỉnh Bokeo. (Ảnh: Trần Cường)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Cảnh sát Hình sự phát hiện một nhóm gồm hàng chục người Việt Nam, trước đây hoạt động tại một quốc gia khác, mới dịch chuyển địa bàn sang Lào để tổ chức lừa đảo.

Ngày 17/7, Bộ Công an cử tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, sang Lào phối hợp phá án.

Tại Thủ đô Vientiane (Lào), đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Tổng cục Cảnh sát và Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người, Bộ Công an Lào thống nhất phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công trực tiếp vào nơi ẩn náu, hoạt động của nhóm tội phạm.

Từ ngày 13 - 20/7, lực lượng chức năng Việt Nam - Lào đã cùng phối hợp đột kích, triệt phá trụ sở của ổ nhóm lừa đảo hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào. Nhà chức trách bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam; thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hàng chục đối tượng bị bắt trong chuyên án. (Ảnh: Trần Cường)

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT để xây dựng kịch bản lừa đảo, nhắm trực tiếp vào phụ huynh và học sinh.

Các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại xã Tonpheung (tỉnh Bokeo, Lào) lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Hàng ngày, các đối tượng sử dụng tổng đài ảo, gọi điện theo dữ liệu có sẵn về học sinh và phụ huynh học sinh. Chúng thông báo người nghe phải cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID, liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế với tài khoản ngân hàng của phụ huynh.

Sau đó, các đối tượng gửi mã QR giả, giới thiệu là “mã hồ sơ” và yêu cầu bị hại quét để hoàn tất việc liên kết. Thực chất, thao tác này giúp chúng chiếm quyền truy cập hoặc thực hiện giao dịch, qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.