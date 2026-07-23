English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Việt Nam - Lào hợp tác triệt phá ổ lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở tỉnh Bokeo

Thứ Năm, 11:04, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp bắt giữ, triệt phá ổ lừa đảo hàng chục đối tượng với phương thức lừa đảo trực tuyến, nhắm vào các phụ huynh học sinh.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu; Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) triệt phá ổ nhóm lừa đảo, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo tại tỉnh Bokeo, Lào. Bước đầu, ước tính các đối tượng đã lừa đảo của hơn 1.000 bị hại với số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

cong an viet nam - lao hop tac triet pha o lua dao hon 1.000 bi hai o tinh bokeo hinh anh 1
Công an Việt Nam - Lào hợp tác triệt phá ổ lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở tỉnh Bokeo. (Ảnh: Trần Cường)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Cảnh sát Hình sự phát hiện một nhóm gồm hàng chục người Việt Nam, trước đây hoạt động tại một quốc gia khác, mới dịch chuyển địa bàn sang Lào để tổ chức lừa đảo.

Ngày 17/7, Bộ Công an cử tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, sang Lào phối hợp phá án.

Tại Thủ đô Vientiane (Lào), đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Tổng cục Cảnh sát và Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người, Bộ Công an Lào thống nhất phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công trực tiếp vào nơi ẩn náu, hoạt động của nhóm tội phạm.

Từ ngày 13 - 20/7, lực lượng chức năng Việt Nam - Lào đã cùng phối hợp đột kích, triệt phá trụ sở của ổ nhóm lừa đảo hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào. Nhà chức trách bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam; thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

cong an viet nam - lao hop tac triet pha o lua dao hon 1.000 bi hai o tinh bokeo hinh anh 2
Hàng chục đối tượng bị bắt trong chuyên án. (Ảnh: Trần Cường)

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT để xây dựng kịch bản lừa đảo, nhắm trực tiếp vào phụ huynh và học sinh.

Các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại xã Tonpheung (tỉnh Bokeo, Lào) lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Hàng ngày, các đối tượng sử dụng tổng đài ảo, gọi điện theo dữ liệu có sẵn về học sinh và phụ huynh học sinh. Chúng thông báo người nghe phải cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID, liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế với tài khoản ngân hàng của phụ huynh.

Sau đó, các đối tượng gửi mã QR giả, giới thiệu là “mã hồ sơ” và yêu cầu bị hại quét để hoàn tất việc liên kết. Thực chất, thao tác này giúp chúng chiếm quyền truy cập hoặc thực hiện giao dịch, qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lào bắt giữ nhiều nhóm đối tượng lừa đảo trực tuyến
Lào bắt giữ nhiều nhóm đối tượng lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Ngày 11/6, Công an tỉnh Champasak, Nam Lào, phối hợp với các cơ quan liên quan đã tạm giữ 50 đối tượng liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Lào bắt giữ nhiều nhóm đối tượng lừa đảo trực tuyến

Lào bắt giữ nhiều nhóm đối tượng lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Ngày 11/6, Công an tỉnh Champasak, Nam Lào, phối hợp với các cơ quan liên quan đã tạm giữ 50 đối tượng liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Vô hiệu hóa trung tâm lừa đảo trực tuyến trước giờ vận hành
Vô hiệu hóa trung tâm lừa đảo trực tuyến trước giờ vận hành

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Campuchia, ngăn chặn âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Vô hiệu hóa trung tâm lừa đảo trực tuyến trước giờ vận hành

Vô hiệu hóa trung tâm lừa đảo trực tuyến trước giờ vận hành

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Campuchia, ngăn chặn âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến
Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức triển khai dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn triển khai sớm dịch vụ này từ ngày 25/5.

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức triển khai dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn triển khai sớm dịch vụ này từ ngày 25/5.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật