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Rưng rưng clip cụ bà che mặt khóc như mưa khi cháu gái lấy chồng

Thứ Tư, 10:33, 30/09/2026
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VOV.VN - Clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà khóc như mưa trong rạp cưới, không nỡ buông tay cho cháu gái đi lấy chồng khiến nhiều cư dân mạng cũng rưng rưng.

Khoảnh khắc gây xúc động đang được lan truyền trên mạng xã hội này được ghi tại một hôn lễ ở Bắc Ninh. Cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy và quệt nước mắt vừa động viên người bà đang khóc nức nở. Cái ôm và động tác xoa vai an ủi của cháu gái khiến bà càng không thể ngừng khóc, liên tục đưa tay lau mắt.

Khi cháu gái dứt ra để đi theo chú rể, bà vẫn ngồi tại chỗ, gục mặt xuống cánh tay tiếp tục nức nở, nghẹn ngào, trong khi những người xung quanh cố gắng dỗ dành.

 

Đoạn clip với dòng ghi chú “Ngày bà chứng kiến cháu gái đi lấy chồng” thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Nhiều người xem đồng cảm với tâm trạng của hai bà cháu và xúc động trước tình yêu thương của bà cụ dành cho cháu gái cưng: “Cả đời bà đã chứng kiến cháu từ lúc còn bé tí, rồi đến ngày mặc váy cưới, chuẩn bị về nhà chồng thì cảm xúc dồn lại nên không kìm được. Mong bà thật nhiều sức khỏe để còn chứng kiến cháu hạnh phúc thật lâu”.

“Ngày trước chăm cháu từng chút một, bây giờ cháu lớn, lập gia đình, có một mái ấm riêng thì bà tự hào vì từ hôm nay cháu không còn là cô bé ngày nào nữa”; “Bà chắc đã mong ngày này từ lâu, vậy mà đến lúc cháu mặc váy cưới thật sự thì cảm xúc không thể giữ được”...

Hải Yến bình luận: “Sau này có thể cháu sẽ quên nhiều chi tiết trong đám cưới, nhưng tôi nghĩ hình ảnh bà đứng khóc vì mình hôm nay sẽ là một trong những ký ức mà cháu nhớ mãi. Chắc bình thường, bà cũng giục cháu cưới chồng lắm, nhưng đến ngày đó thì nghẹn ngào xúc động”.

Nhật Anh viết: “Có lẽ bà đang nhớ cả một quãng đường dài từ lúc cháu còn nhỏ đến khi trưởng thành và bước sang một gia đình mới. Khóc vì thương, vì mừng, vì tự hào và cũng vì sợ từ nay cháu sẽ ít có thời gian về nhà hơn. Mong bà luôn gìn giữ sức khỏe để còn chăm chắt nữa ạ”.

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Dân mạng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc bà không nỡ buông tay cháu gái. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người trẻ cũng kể lại kỷ niệm về bà trong ngày cưới của mình. “Ngày cưới tôi, bà ngoại là người khóc nhiều nhất. Bà nuôi tôi từ nhỏ nên đến lúc tôi mặc váy cưới, cứ nắm tay rồi nói đi lấy chồng thì phải biết giữ gìn hạnh phúc. Tôi còn trêu bà cháu lấy chồng chứ có đi đâu mất đâu mà bà khóc, vậy mà chính tôi cũng khóc theo” Tố Uyên chia sẻ.

Mỹ Anh chia sẻ: “Ngày cưới tôi chẳng khóc chút nào, còn cười từ đầu đến cuối vì nghĩ cuối cùng cũng lấy được người mình yêu. Thế nhưng đến tối, khi khách đã về gần hết, tôi vào phòng thay đồ thì thấy mẹ và bà ngồi mắt đỏ hoe. Mẹ bảo cả ngày không dám khóc trước mặt tôi vì sợ tôi mất vui. Nghe câu đó tôi mới bật khóc theo”.

Không ít bạn trẻ ngậm ngùi kể về nỗi tiếc nuối khi bà không thể có mặt trong ngày trọng đại của đời mình. Quỳnh An tâm sự: “Ngày cưới cũng là ngày tôi nhớ bà nhiều nhất. Bà mất trước đó vài năm, nên lúc mặc váy cưới, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là giá như bà còn sống để nhìn thấy cháu gái ngày hôm nay. Hồi nhỏ bà cứ bảo sau này phải lấy chồng, bà sẽ ngồi hàng đầu để xem cháu mặc váy cưới. Vậy mà đến ngày ấy thật, chiếc ghế dành cho bà lại trống”.

Thành Vũ viết: “Ngày tôi cưới, bố mẹ, anh chị em đều có mặt, chỉ thiếu bà. Bà là người đã chăm tôi từ những ngày còn bé nên tôi luôn nghĩ bà sẽ là người vui nhất khi thấy tôi trưởng thành và lập gia đình. Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội nói với bà rằng bà ơi, cháu lấy vợ rồi”.

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Cãi nhau to chỉ vì chồng không chịu giặt quần áo

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Hoàng Hà/VTC News
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