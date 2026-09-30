Cãi nhau to chỉ vì chồng không chịu giặt quần áo

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cô gái 32 tuổi chưa từng kết hôn phân vân không biết có nên kết hôn với một người đàn ông đã qua một đời vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 trong câu chuyện phân vân không biết có nên trả nợ cho chồng hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người ta vẫn nói vợ chồng là cùng nhau vượt qua gian khó, luôn bên nhau để sẻ chia vui buồn. Thế nhưng, người chồng gia trưởng, trọng nam khinh nữ lại đẩy hôn nhân đến bờ vực chia ly.