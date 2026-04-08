Rượu, bia có giúp chuyện ấy thêm thăng hoa?

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?

VOV.VN - Không ít người từng trải qua cảm giác yêu cuồng nhiệt, say đắm ở những ngày đầu, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần nhạt đi khiến họ hoài nghi về tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, sự “hạ nhiệt” này là diễn biến tự nhiên của tình yêu, xuất phát từ thay đổi nội tiết tố và áp lực cuộc sống.