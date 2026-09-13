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Mở nắp rồi, nước đóng chai có thể để được bao lâu?

Chủ Nhật, 06:07, 13/09/2026
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VOV.VN - Nước đóng chai tiện lợi nhưng sau khi mở nắp, nước có thể tiếp xúc với vi sinh vật từ môi trường. Vậy nước mở nắp để được bao lâu và nước hết hạn có nên tiếp tục sử dụng?

Nước đóng chai mở nắp để được bao lâu?

Khi mở nắp, nước đóng chai có thể tiếp xúc với tay, miệng, không khí và các bề mặt xung quanh, làm tăng nguy cơ vi sinh vật xâm nhập. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào cách uống và điều kiện bảo quản, vì vậy nên dùng hết sớm, đậy kín sau mỗi lần sử dụng và để ở nơi sạch, thoáng mát, tránh ánh nắng hoặc nhiệt độ cao.

Vì sao nước đóng chai mở nắp có thể bị nhiễm bẩn?

Khi mở nắp, nước đóng chai không còn được bảo vệ hoàn toàn khỏi môi trường bên ngoài và có thể tiếp xúc với tay, miệng, bụi, không khí hoặc các bề mặt xung quanh. Uống trực tiếp từ chai, mở nắp nhiều lần, để chai ở nơi nóng hoặc ánh nắng trực tiếp và bảo quản quá lâu đều có thể làm tăng nguy cơ nước bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến chất lượng.

mo nap roi, nuoc dong chai co the de duoc bao lau hinh anh 1
Khi mở nắp, nước đóng chai có thể tiếp xúc với tay, miệng, không khí và các bề mặt xung quanh, làm tăng nguy cơ vi sinh vật xâm nhập

Nước đóng chai hết hạn có dùng được không?

Nước đóng chai quá hạn không đồng nghĩa chắc chắn gây ngộ độc, nhưng chất lượng và độ an toàn có thể bị ảnh hưởng, nhất là khi bao bì hư hỏng hoặc bảo quản không đúng cách. Với chai đã mở nắp, nguy cơ nhiễm vi sinh vật cao hơn, vì vậy nên bỏ nước quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường và ưu tiên sử dụng sản phẩm còn hạn, bao bì nguyên vẹn.

Dấu hiệu nước đóng chai không nên tiếp tục được sử dụng

Trước khi uống, ngoài việc kiểm tra thời hạn sử dụng, người dùng nên quan sát cả nước và tình trạng chai. Những thay đổi bất thường về mùi, vị, màu sắc hoặc bao bì có thể cho thấy sản phẩm không còn bảo đảm chất lượng.

Nước có mùi hoặc vị lạ

Nước đóng chai thông thường không có mùi hoặc vị bất thường. Nếu nhận thấy nước xuất hiện mùi lạ, vị khó chịu hoặc thay đổi rõ rệt so với ban đầu, không nên tiếp tục sử dụng.

Nước bị đục, đổi màu hoặc có cặn

Nếu nước trở nên đục, đổi màu, xuất hiện cặn hoặc các hạt lơ lửng, người dùng nên loại bỏ. Đây có thể là dấu hiệu nước đã bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản hoặc sử dụng. Không nên tự ý lọc hay đun sôi loại nước này để tiếp tục uống khi chưa xác định được nguyên nhân gây biến đổi.

Chai hoặc nắp có dấu hiệu hư hỏng

Chai bị nứt, thủng, rò rỉ hoặc biến dạng nghiêm trọng có thể làm tăng nguy cơ nước tiếp xúc với các tác nhân gây nhiễm bẩn. Với chai mới mua nhưng nắp hoặc vòng niêm phong bị lỏng, phá vỡ hoặc có dấu hiệu đã mở trước, không nên sử dụng mà nên đổi sang sản phẩm khác.

Ngoài ra, nếu bề mặt bên ngoài chai bị nhiễm bẩn rõ rệt và không thể làm sạch, người dùng cũng nên cân nhắc loại bỏ để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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