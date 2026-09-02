Sau đột quỵ, nhu cầu tình dục vẫn còn, có nên duy trì quan hệ vợ chồng?

Chuyên gia chỉ cách cải thiện chuyện yêu cho vợ chồng ngoài 50 tuổi

VOV.VN - Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 50 tuổi. Mỗi tuần vẫn quan hệ vợ chồng đều đặn 2-3 lần. Thế nhưng bây giờ, vợ cứ than thở cuộc sống vợ chồng không thỏa mãn được như xưa. Có cách nào để cải thiện chuyện ấy cho vợ chồng tôi với? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.