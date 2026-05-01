Sinh nhật con trai 3 tuổi, tôi sốc khi phát hiện mình có thể đã nuôi con người khác

Cách đây mấy hôm, con trai tôi sinh nhật tròn 3 tuổi, căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, bóng bay và bánh kem. Tôi bế con trên tay, nhìn thằng bé thổi nến mà thấy hạnh phúc vô bờ. Ba năm qua, tôi đã cố gắng để trở thành một người cha tốt, không quản những đêm thức trắng khi con sốt, chăm sóc con khi vợ đi công tác rồi đến những lần con tập nói, tập đi... Tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Vậy mà giờ đây tất cả đã đổ vỡ khi tôi phải chứng kiến sự thật quá phũ phàng. Sau khi sinh nhật con trai, vợ tôi đi tắm, điện thoại để trên bàn. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của vợ nhưng một thông báo tin nhắn hiện lên với nội dung lạ khiến tôi chú ý. Ban đầu chỉ là tò mò thoáng qua, nhưng rồi tôi mở ra đọc.

Dù chưa có kết quả nhưng tôi tin vào những gì đọc được đến 99% bởi cách họ nói chuyện, sự tự tin của người đàn ông kia (ảnh minh họa: AI)

Những dòng tin nhắn không dài, nhưng đủ để khiến tôi chết lặng. Người đàn ông bên kia không chỉ nhắc đến vợ tôi bằng những lời thân mật, mà còn đề cập đến con trai tôi. Anh ta nói rõ rằng chỉ cần thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ được công khai để “sống cùng vợ con”.

Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống sàn. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.

Ba năm chung sống, vợ tôi chưa từng có biểu hiện gì bất thường. Cô ấy vẫn chăm con, vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu xa cách hay thay đổi khiến tôi nghi ngờ. Chính vì vậy, những gì tôi đọc được lại càng trở nên khó chấp nhận.

Từ hôm đó, tôi gần như đêm nào tôi cũng không ngủ được. Tôi vẫn chưa nói gì với vợ để chờ kết quả xét nghiệm ADN, cách duy nhất để tôi đối diện với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.

Dù chưa có kết quả nhưng tôi tin vào những gì đọc được đến 99% bởi cách họ nói chuyện, sự tự tin của người đàn ông kia, và cả cách vợ tôi đáp lại… tất cả không giống một sự hiểu lầm. Tôi đau đớn khi cảm thấy không chỉ bị vợ bị phản bội, mà còn là cảm giác bị lừa dối trong suốt thời gian dài. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì khi có kết quả cuối cùng.