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Thấy tóc bạc là nhổ: Thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến tóc thưa dần

Thứ Năm, 06:12, 08/10/2026
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VOV.VN - Tóc bạc là dấu hiệu lão hóa tự nhiên, nhưng nhiều người vẫn có thói quen nhổ bỏ. Việc nhổ tóc thường xuyên không giúp tóc bạc mọc lại thành tóc đen, ngược lại có thể gây tổn thương nang tóc, khiến tóc tại vùng này ngày càng thưa, yếu.

Tóc bạc hình thành do đâu?

Tóc bạc thường xuất hiện do quá trình lão hóa khiến các tế bào tạo sắc tố trong nang tóc suy giảm hoạt động, từ đó lượng melanin giảm và tóc chuyển sang màu bạc, trắng. Tuy nhiên, tóc bạc sớm cũng có thể gặp ở người trẻ do yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn thiếu dưỡng chất như vitamin B12, sắt, kẽm, đồng hoặc thói quen sinh hoạt không lành mạnh như thường xuyên thức khuya, hút thuốc, sử dụng nhiều rượu bia.

Nhổ tóc bạc: Thói quen tưởng vô hại, dễ hại tóc

Gây tổn thương nang tóc

Mỗi sợi tóc phát triển từ một nang tóc nằm trong da đầu. Khi nhổ tóc, phần sợi tóc bị kéo khỏi nang. Nếu thường xuyên tác động theo cách này, vùng da quanh nang tóc có thể bị kích ứng hoặc tổn thương.

Việc nhổ tóc nhiều lần cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Nang tóc bị tổn thương lâu dài có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả, khiến tóc mọc lại chậm hoặc yếu hơn.

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Tóc bạc là dấu hiệu lão hóa tự nhiên, nhưng nhiều người vẫn có thói quen nhổ bỏ

Tăng nguy cơ kích ứng, viêm da đầu

Nhổ tóc bằng tay, đặc biệt khi tay hoặc vùng da đầu không sạch, có thể gây những tổn thương nhỏ trên da. Vi khuẩn có cơ hội xâm nhập qua vùng da bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ kích ứng hoặc viêm nhiễm.

Nếu tình trạng viêm kéo dài và ảnh hưởng đến nang tóc, quá trình mọc tóc tại khu vực đó cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc thường xuyên nhổ tóc không phải là cách an toàn để xử lý tóc bạc.

Không khiến tóc bạc mọc lại thành tóc đen

Quan niệm nhổ một sợi tóc bạc sẽ giúp tóc mới mọc lên đen hơn là không chính xác. Màu tóc phụ thuộc chủ yếu vào lượng melanin được tạo ra tại nang tóc.

Khi khả năng sản xuất melanin của nang tóc suy giảm, sợi tóc mọc mới từ nang đó vẫn có thể tiếp tục bạc hoặc trắng. Việc nhổ sợi tóc cũ không làm nang tóc khôi phục khả năng tạo sắc tố.

Có thể khiến tóc tại vùng nhổ ngày càng thưa

Việc liên tục nhổ tóc bạc ở cùng một khu vực có thể khiến nang tóc chịu tổn thương lặp đi lặp lại. Khi nang tóc suy yếu, tóc mọc lại có thể mỏng và yếu hơn, thậm chí giảm khả năng mọc. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, mật độ tóc tại vùng bị nhổ có thể giảm dần, khiến mái tóc trông thưa hơn, nhất là ở những người vốn đã có tình trạng rụng hoặc tóc mỏng.

Cách chăm sóc tóc để hạn chế bạc và thưa

Thay vì nhổ tóc bạc, có thể lựa chọn những cách chăm sóc phù hợp hơn để bảo vệ da đầu và nang tóc. Đồng thời, một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh cũng góp phần duy trì sức khỏe của mái tóc.

Tránh nhổ tóc bạc

Khi phát hiện tóc bạc, không nên hình thành thói quen nhổ liên tục. Mỗi nang tóc có chu kỳ phát triển riêng và sợi tóc sẽ rụng tự nhiên khi kết thúc vòng đời. Nếu không muốn nhìn thấy tóc bạc, có thể cắt ngắn sợi tóc bạc thay vì nhổ tận gốc. Cách này giúp hạn chế tác động trực tiếp lên nang tóc.

Chăm sóc da đầu đúng cách

Da đầu khỏe là điều kiện quan trọng để tóc phát triển. Nên hạn chế kéo, giật hoặc chải tóc quá mạnh, đồng thời tránh lạm dụng nhiệt độ cao từ máy sấy, máy tạo kiểu và các sản phẩm hóa chất. Việc giữ da đầu sạch sẽ, lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp và hạn chế các tác động mạnh cũng giúp giảm nguy cơ tóc gãy rụng, tổn thương.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Mái tóc cần nhiều dưỡng chất để duy trì quá trình phát triển bình thường. Chế độ ăn nên bảo đảm đủ protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết.

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Thói quen nhổ tóc bạc: Lợi hay hại cho da đầu và mái tóc?

VOV.VN - Tóc bạc là dấu hiệu tự nhiên khi cơ thể giảm sản xuất melanin, chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, di truyền, dinh dưỡng và căng thẳng. Việc nhổ tóc bạc không giúp ngăn tình trạng này mà còn có thể gây ảnh hưởng đến nang tóc và da đầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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